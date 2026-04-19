За 35 тисяч гривень. Кеті Перрі виступила у Римі у топі з кристалами від українського бренду

Американська попзірка Кеті Перрі після відпочинку з Джастіном Трюдо на фестивалі Coachella у Каліфорнії приїхала до Італії. 18 квітня артистка виступила на фестивалі VIAN 2026 у Римі.

Виступ Перрі відбувся у клубі La Nuvola. Артистка також прогулялася Римом і вже поділилася кадрами з подорожі в Instagram.

Кеті Перрі на закритому концерті виконала Never Really Over і кавер на хіт How Will I Know. Співачка з’явилася на сцені в ефектному образі, головним елементом якого став топ-бра-бандо без бретелей з колекції весна-літо 2026 українського бренду Nuè (засновниця Вікторія Удіна). Артистка одягла топ DIANA зі стразами та масивними кристалами, вартість якого 35,400 гривень. Бра має дизайн «вузла», еластичну основу та застібку ззаду.

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Кеті Перрі на концерті у Римі / Фото: instagram.com/katyperry

Фото: instagram.com/katyperry

Топ-бра як у Кеті Перрі / Фото: nue-studio.com.ua/shop/tops/2601tp00209

Бренд Nuè обирають й інші світові знаменитості, серед яких Софія Вергара, Леоні Ганне, Алессандра Амбросіо, Ріта Ора та інші.

Нагадаємо, нещодавно австралійська акторка Рубі Роуз (відома за ролями у фільмі Бетвумен і серіалі Помаранчевий — хіт сезону) звинуватила Кеті Перрі у сексуальному насильстві. Представник співачки заперечує ці звинувачення, але поліція штату Вікторія в Австралії почала розслідування. Інцидент стався приблизно 16 років тому у клубі Spice Market у Мельбурні.