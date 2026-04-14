Кеті Перрі звинуватили у сексуальному насильстві — представник співачки відреагував

Про це повідомляє Variety.

Нещодавно Кеті Перрі разом із Джастіном Трюдо відвідала концерт Джастіна Бібера на фестивалі Coachella. Під час виступу Бібер просто на сцені шукав у YouTube свої старі пісні та виконував їх перед багатотисячною аудиторією.

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Перрі пожартувала з цього приводу: «Слава Богу, що в нього є преміум. Я не хочу бачити рекламу».

У відповідь Рубі Роуз, відома за ролями у фільмі Бетвумен та серіалі Помаранчевий — хіт сезону, опублікувала допис у Threads: «Кеті Перрі сексуально домагалася мене в нічному клубі Spice Market у Мельбурні. Кого хвилює, що вона думає».

За її словами, Перрі побачила, як акторка «відпочивала» на колінах своєї найкращої подруги, намагаючись уникати її. Далі Перрі нібито відтягнула свою спідню білизну вбік і «терлася вагіною об обличчя» акторки.

Роуз уточнила, що не розповідала цю історію публічно раніше, бо Перрі нібито допомогла їй з отриманням американської візи.

«Мені було лише трохи за 20. Зараз мені 40. Мені знадобилося майже два десятиліття, щоб розповісти це публічно. Хоча я дуже вдячна за те, що знайшла свій голос, це лише показує, наскільки сильним є вплив травми та сексуального насильства. Дякую, що прийняли мене», — написала вона, додавши, що не збирається подавати позов про насильство.

Представник Кеті Перрі у коментарі Variety назвав ці звинувачення брехнею.

«Звинувачення, які Рубі Роуз поширює в соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично неправдиві, а й є небезпечною, безрозсудною брехнею. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, ці заяви неодноразово спростовувалися цими особами», — заявив він.