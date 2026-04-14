Кеті Перрі звинуватили у сексуальному насильстві — представник співачки відреагував
Кеті Перрі звинуватили у сексуальному насильстві (Фото: Reuters/Mario Anzuoni/File Photo)
Австралійська акторка Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальному насильстві. Представник співачки заперечив ці звинувачення.
Про це повідомляє Variety.
Нещодавно Кеті Перрі разом із Джастіном Трюдо відвідала концерт Джастіна Бібера на фестивалі Coachella. Під час виступу Бібер просто на сцені шукав у YouTube свої старі пісні та виконував їх перед багатотисячною аудиторією.
Перрі пожартувала з цього приводу: «Слава Богу, що в нього є преміум. Я не хочу бачити рекламу».
У відповідь Рубі Роуз, відома за ролями у фільмі Бетвумен та серіалі Помаранчевий — хіт сезону, опублікувала допис у Threads: «Кеті Перрі сексуально домагалася мене в нічному клубі Spice Market у Мельбурні. Кого хвилює, що вона думає».
За її словами, Перрі побачила, як акторка «відпочивала» на колінах своєї найкращої подруги, намагаючись уникати її. Далі Перрі нібито відтягнула свою спідню білизну вбік і «терлася вагіною об обличчя» акторки.
Роуз уточнила, що не розповідала цю історію публічно раніше, бо Перрі нібито допомогла їй з отриманням американської візи.
«Мені було лише трохи за 20. Зараз мені 40. Мені знадобилося майже два десятиліття, щоб розповісти це публічно. Хоча я дуже вдячна за те, що знайшла свій голос, це лише показує, наскільки сильним є вплив травми та сексуального насильства. Дякую, що прийняли мене», — написала вона, додавши, що не збирається подавати позов про насильство.
Представник Кеті Перрі у коментарі Variety назвав ці звинувачення брехнею.
«Звинувачення, які Рубі Роуз поширює в соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично неправдиві, а й є небезпечною, безрозсудною брехнею. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, ці заяви неодноразово спростовувалися цими особами», — заявив він.