Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали концерт Джастіна Бібера на фестивалі Coachella

Співачка була серед багатьох зірок, які вирушили у пустелю на знаменитий музичний фестиваль, щоб побачити рідкісний виступ Джастіна Бібера. У «каруселі» Кеті Перрі в Instagram були показані кадри виступу Бібера з піснею With You, а також відео, де вона і 54-річний Трюдо танцюють під Speed Demon. Цього року хедлайнерами Coachella в Empire Polo Club у Каліфорнії стали Сабріна Карпентер і Karol G. На виступ Бібера також завітали Тімоті Шаламе з Кайлі Дженнер та Адель.

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Повідомляється, що за виступ Бібер заробив 10 мільйонів доларів. Цікаво, що артист просто на сцені Coachella шукав у YouTube свої старі пісні та виконував їх перед багатотисячною аудиторією.

Фото: instagram.com/katyperry

Фото: instagram.com/katyperry

Фото: instagram.com/katyperry

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на Coachella / Фото: instagram.com/katyperry

Чутки про роман Перрі та Трюдо вперше з’явилися у липні 2025 року, у той самий період, коли артистка та її колишній наречений, актор Орландо Блум підтвердили чутки про розставання. Співачка дев’ять років перебувала у стосунках з Блумом. Зараз Перрі та Блум спільно виховують 5-річну доньку Дейзі.

У колишнього прем'єр-міністра Канади троє дітей — Ксав'є, 18 років, Елла-Грейс, 17 років, і Хадрієн, 12 років — від колишньої дружини Софі Грегуар Трюдо. Колишнє подружжя розлучилося у 2023 році після 18 років шлюбу.