Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали концерт Джастіна Бібера на фестивалі Coachella
Кеті Перрі та Джастін Трюдо на Coachella (Фото: instagram.com/katyperry)
Американська попзірка Кеті Перрі провела активні вихідні зі своїм коханим, колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, поділившись в Instagram фото, зробленими на фестивалі Coachella.
Співачка була серед багатьох зірок, які вирушили у пустелю на знаменитий музичний фестиваль, щоб побачити рідкісний виступ Джастіна Бібера. У «каруселі» Кеті Перрі в Instagram були показані кадри виступу Бібера з піснею With You, а також відео, де вона і 54-річний Трюдо танцюють під Speed Demon. Цього року хедлайнерами Coachella в Empire Polo Club у Каліфорнії стали Сабріна Карпентер і Karol G. На виступ Бібера також завітали Тімоті Шаламе з Кайлі Дженнер та Адель.
Повідомляється, що за виступ Бібер заробив 10 мільйонів доларів. Цікаво, що артист просто на сцені Coachella шукав у YouTube свої старі пісні та виконував їх перед багатотисячною аудиторією.
Чутки про роман Перрі та Трюдо вперше з’явилися у липні 2025 року, у той самий період, коли артистка та її колишній наречений, актор Орландо Блум підтвердили чутки про розставання. Співачка дев’ять років перебувала у стосунках з Блумом. Зараз Перрі та Блум спільно виховують 5-річну доньку Дейзі.
У колишнього прем'єр-міністра Канади троє дітей — Ксав'є, 18 років, Елла-Грейс, 17 років, і Хадрієн, 12 років — від колишньої дружини Софі Грегуар Трюдо. Колишнє подружжя розлучилося у 2023 році після 18 років шлюбу.