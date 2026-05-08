«Дякую всім, хто молився за мене». Речниця Білого дому Керолайн Левітт вдруге стала мамою
Речниця Білого дому Керолайн Левітт та її чоловік Ніколас Річчіо на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, 25 квітня 2026 (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)
Речниця Білого Дому Керолайн Левітт в Instagram поділилася радісною новиною. Левітт вдруге стала мамою.
Левітт повідомила про свою другу вагітність у грудні 2025 року, і протягом усієї вагітності виконувала свої робочі обов’язки. Левітт повернеться до своєї роботи після декретної відпустки. Офіційної заміни їй не буде. Прессекретарка Білого дому народила другу дитину у п’ятницю, 1 травня.
28-річна Левітт (увійшла в історію як перша вагітна прессекретарка Білого дому) оголосила про народження доньки Вівіани разом зі своїм чоловіком Ніколасом Річчіо у дописі в Instagram у четвер, 7 травня. Ніколас Річчіо (підприємець у сфері нерухомості) старший за Левітт на 32 роки. У Левітт та її чоловіка є 21-місячний син Ніко.
«1 травня Вівіана, яку ми кличемо „Віві“, стала частиною нашої родини, і наші серця миттєво наповнилися любов’ю. Вона прекрасна і здорова, а її старший брат з радістю звикає до життя з сестричкою. Ми насолоджуємося кожною миттю у блаженному світі новонародженої. Дякую всім, хто молився за мене під час вагітності — я справді відчувала цю підтримку протягом усього цього періоду. Бог благий», — прокоментувала Керолайн Левітт, і опублікувала перше фото з донькою.
Левітт не повідомляла, як довго вона планує залишатися у декретній відпустці, перш ніж повернутися у Білий дім.