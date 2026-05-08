«Дякую всім, хто молився за мене». Речниця Білого дому Керолайн Левітт вдруге стала мамою

Левітт повідомила про свою другу вагітність у грудні 2025 року, і протягом усієї вагітності виконувала свої робочі обов’язки. Левітт повернеться до своєї роботи після декретної відпустки. Офіційної заміни їй не буде. Прессекретарка Білого дому народила другу дитину у п’ятницю, 1 травня.

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28-річна Левітт (увійшла в історію як перша вагітна прессекретарка Білого дому) оголосила про народження доньки Вівіани разом зі своїм чоловіком Ніколасом Річчіо у дописі в Instagram у четвер, 7 травня. Ніколас Річчіо (підприємець у сфері нерухомості) старший за Левітт на 32 роки. У Левітт та її чоловіка є 21-місячний син Ніко.

«1 травня Вівіана, яку ми кличемо „Віві“, стала частиною нашої родини, і наші серця миттєво наповнилися любов’ю. Вона прекрасна і здорова, а її старший брат з радістю звикає до життя з сестричкою. Ми насолоджуємося кожною миттю у блаженному світі новонародженої. Дякую всім, хто молився за мене під час вагітності — я справді відчувала цю підтримку протягом усього цього періоду. Бог благий», — прокоментувала Керолайн Левітт, і опублікувала перше фото з донькою.

Левітт не повідомляла, як довго вона планує залишатися у декретній відпустці, перш ніж повернутися у Білий дім.