«Спочивай з миром, люба принцесо». Келлі Осборн емоційно відреагувала на смерть подруги Гейден Панеттьєрі

16 серпня американська акторка та колишня дівчина Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі раптово померла. На смерть 36-річної голлівудської зірки відреагувала її подруга, телеведуча та дизайнерка Келлі Осборн.

Келлі Осборн опублікувала фото Гейден Панеттьєрі та написала зворушливі слова про свою подругу в Instagram-stories.

«Ми розуміли одне одного так, як це мало кому вдається: усвідомлювали, як важко дорослішати під пильним поглядом громадськості та як самотньо можна почуватися, навіть коли тебе оточує безліч людей», — написала донька легендарного Оззі Осборна.

Реклама

Келлі Осборн відреагувала на смерть Гейден Панеттьєрі / Фото: Скриншот із Instagram-stories kellyosbourne

Вона додала, що Гейден була її доброю подругою і завжди заслуговувала на більше.

«Моє серце тужить за людиною, яка була такою особливою для цього світу та такою гарною подругою для мене. Я ніколи не забуду тебе, Гейден, і завжди віритиму, що ти заслуговувала на краще. Спочивай із миром, люба принцесо. Тебе ніколи не забудуть», — додала вона.

У 2022 році Келлі Осборн разом із Гейден Панеттьєрі брали участь у подкасті Red Table Talk. Тоді Панеттьєрі розповідала про те, як пережила складний період у житті: післяпологову депресію, алкогольну залежність та важкі проблеми зі здоров’ям. Келлі, яка на той момент очікувала дитину, теж поділилась схожою історією про свої залежності та перебіг вагітності.

Гейден та Келлі разом брали участь у зйомках подкасту про вагітність та залежності / Фото: Скриншот із відео Red Table Talk

Нагадаємо, що про смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо вранці 17 серпня. Наразі поліція розслідує обставини загибелі 36-річної голлівудської акторки, мами спільної з Володимиром Кличком доньки Каї-Євдокії. Зірку знайшли без свідомості в її квартирі у місті Грінвілл у штаті Південна Кароліна. Наразі поліція не бачить жодних підозрілих обставин у смерті Панеттьєрі, які могли б вказувати на злочин.