Українській співачці Кажанні освідчився її коханий – боєць 12-тої бригади спеціального призначення Азов Данило із позивним Тінь. Військовий зробив артистці романтичну пропозицію руки і серця, а зірка прийняла її.

Кажанна (справжнє ім'я артистки — Ганна Макієнко) поділилася радісною звісткою на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала зворушливі фото пропозиції.

На них хлопець опустився на одне коліно та простягає Кажанні обручку. Схоже, для артистки це була приємна несподіванка: на фото вона емоційно прикриває обличчя рукою. На інших світлинах пара ніжно обіймається.

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«Я сказала так!!!» — лаконічно підписала фото Кажанна.

Кажанні освідчився її коханий / Фото: kazhanna_ в Instagram

Про те, що вона тепер — наречена, Кажанна повідомила прихильникам 18 серпня.

Спеціально для заручин пари локацію на мальовничому березі Дніпра у Києві, де відбулось освідчення, прикрасили квітами та великим підсвіченим написом Marry Me. Закохані були вбрані в образи в темних тонах.

Кажанна сказала «так» своєму коханому / Фото: dankuprom в Instagram

Відомо, що новоспечені наречені познайомились торік, у лютому. Доленосна зустріч відбулася у Львові, а вже у травні 2025-го Ганна оголосила про їх роман. Пара не часто ділиться подробицями особистого життя, проте раніше співачка називала Данила «найкращим, що сталося з нею у 2025 році та, можливо, у житті».

Кажанна заручилася із коханим – військовим Азову Данилом / Фото: kazhanna_ в Instagram

Нагадаємо, у січні Кажанна зі скандалом пішла із лейблу Jerry Heil. Під час співпраці з Nova Music артистка скаржилася на несправедливі умови контракту, нестачу виплат і підтримки з боку лейблу.

Найвідомішими хітами молодої виконавиці є пісні Boy, Сльозка, Найгірша, Плач. Найуспішніші треки Кажанни регулярно потрапляють до офіційних українських чартів стримінгових платформ, демонструючи високі показники прослуховувань.