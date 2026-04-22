«Принижували та ображали через расу». Колишня хатня робітниця Кайлі Дженнер судиться з нею через дискримінацію

Колишня хатня робітниця американської підприємиці та зірки реаліті-шоу Кайлі Дженнер судиться з нею через расову дискримінацію.

Про це повідомляє !E News.

У позові Дженнер конкретно не звинувачується в жодній із зазначених дискримінаційних дій, але вона, дві компанії та ще 25 людей вказані як відповідачі.

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Позов подала Анжеліка Васкес, яка, як стверджується, зазнала «жорстоких домагань» під час роботи в будинку Кайлі у Гідден-Гіллз, Каліфорнія. У судових документах її описують як «сальвадорську жінку та католичку».

У своїй скарзі Васкес стверджує, що їй «регулярно доручали найскладніші та найнебажаніші завдання; виключали з команди прибиральниць; публічно принижували та ображали перед колегами через її расу, національне походження та релігію; а також залякували та принизливо ставилися», поки вона працювала з вересня 2024 року по серпень 2025 року.

«Така поведінка була постійною та створювала токсичну та образливу робочу атмосферу. Жодним керівником, який став свідком цього, не було вжито заходів для усунення проблеми», — йдеться у заяві.

Також жінка стверджує, що коли вона висловилась з приводу ситуації, що склалася, вона зіткнулася зі «збільшенням робочого навантаження; скороченням запланованого часу; хибними звинуваченнями та дисциплінарними попередженнями; постійним публічним приниженням; ворожою словесною та фізичною поведінкою».

Одного разу їй нібито кинули вішалки під ноги. Імʼя людини, яка це зробила, не називають.

Васкес заявила, що під час роботи в неї розвинулися «тривога, сильний стрес та симптоми, що відповідають посттравматичному стресовому розладу», тому вона пішла на лікарняний у липні 2025 року.

Жінка додає, що «умови праці стали нестерпними» до серпня 2025 року, і вона «не мала іншого вибору, окрім як звільнитися».

Тепер Анжеліка Васкес вимагає штрафних санкцій та відшкодування збитків — виплату заробітної плати, премій за харчування та відпочинок, відшкодування бізнес-витрат, оплату лікарняної та всіх інших компенсацій.