«Принижували та ображали через расу». Колишня хатня робітниця Кайлі Дженнер судиться з нею через дискримінацію

22 квітня, 13:05
Колишня хатня робітниця Кайлі Дженнер судиться з нею через дискримінацію (Фото: kyliejenner/Instagram)

Колишня хатня робітниця Кайлі Дженнер судиться з нею через дискримінацію (Фото: kyliejenner/Instagram)

Колишня хатня робітниця американської підприємиці та зірки реаліті-шоу Кайлі Дженнер судиться з нею через расову дискримінацію.

Про це повідомляє !E News.

У позові Дженнер конкретно не звинувачується в жодній із зазначених дискримінаційних дій, але вона, дві компанії та ще 25 людей вказані як відповідачі.

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Позов подала Анжеліка Васкес, яка, як стверджується, зазнала «жорстоких домагань» під час роботи в будинку Кайлі у Гідден-Гіллз, Каліфорнія. У судових документах її описують як «сальвадорську жінку та католичку».

У своїй скарзі Васкес стверджує, що їй «регулярно доручали найскладніші та найнебажаніші завдання; виключали з команди прибиральниць; публічно принижували та ображали перед колегами через її расу, національне походження та релігію; а також залякували та принизливо ставилися», поки вона працювала з вересня 2024 року по серпень 2025 року.

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«Така поведінка була постійною та створювала токсичну та образливу робочу атмосферу. Жодним керівником, який став свідком цього, не було вжито заходів для усунення проблеми», — йдеться у заяві.

Також жінка стверджує, що коли вона висловилась з приводу ситуації, що склалася, вона зіткнулася зі «збільшенням робочого навантаження; скороченням запланованого часу; хибними звинуваченнями та дисциплінарними попередженнями; постійним публічним приниженням; ворожою словесною та фізичною поведінкою».

Одного разу їй нібито кинули вішалки під ноги. Імʼя людини, яка це зробила, не називають.

Васкес заявила, що під час роботи в неї розвинулися «тривога, сильний стрес та симптоми, що відповідають посттравматичному стресовому розладу», тому вона пішла на лікарняний у липні 2025 року.

Жінка додає, що «умови праці стали нестерпними» до серпня 2025 року, і вона «не мала іншого вибору, окрім як звільнитися».

Тепер Анжеліка Васкес вимагає штрафних санкцій та відшкодування збитків — виплату заробітної плати, премій за харчування та відпочинок, відшкодування бізнес-витрат, оплату лікарняної та всіх інших компенсацій.

Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Кайли Дженнер Дискримінація США

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