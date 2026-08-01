Для гостей виступив YAKTAK. Катя Осадча та Юрій Горбунов провели день народження блогерки Candy Superstar
Катя Осадча та Юрій Горбунов на вечірці Candy Superstar (Фото: instagram.com/candy__superstar)
Одна з найпопулярніших інфлюенсерок України Candy Superstar (Наталія Вуглицька), яка має 1,8 мільйона підписників в Instagram, із розмахом відсвяткувала день народження.
Блогерці виповнилося 27 років. Candy Superstar влаштувала вечірку з червоною доріжкою Candywood. Усі гості дотрималися дрес-коду й прийшли на свято в костюмах своїх улюблених персонажів з фільмів і мультфільмів. «Я була в шоці від того, як усі підготувалися», — зазначила блогерка в Stories. Для вечірки іменинниця обрала білу сукню від українського бренду LE GRÉTES із пухнастою накидкою-болеро.
Серед гостей помітили блогерів, а також акторку Наталку Денисенко з її обранцем — актором і манекенником Юрієм Ярошенком. Денисенко з’явилася в образі Мавки. «Це була неймовірна вечірка», — зазначила акторка у коментарях під фото.
Для гостей виступив співак YAKTAK. Ведучими вечірки стали Катя Осадча та Юрій Горбунов. Осадча брала інтерв'ю у зіркових гостей на червоній доріжці.
«Роки йдуть, а я завжди в праймі як там кажуть. Дякую людям які поруч! Дякую всесвіту за ту енергію якою він мене наділив, хай вона буде завжди зі мною і тільки збільшується! Дякую вам, любі підписники що ви є! Поїхали далі в новий рік мого життя», — прокоментувала Candy Superstar. Наприкінці вечірки для іменинниці винесли «золотий» торт.