Для гостей виступив YAKTAK. Катя Осадча та Юрій Горбунов провели день народження блогерки Candy Superstar

Блогерці виповнилося 27 років. Candy Superstar влаштувала вечірку з червоною доріжкою Candywood. Усі гості дотрималися дрес-коду й прийшли на свято в костюмах своїх улюблених персонажів з фільмів і мультфільмів. «Я була в шоці від того, як усі підготувалися», — зазначила блогерка в Stories. Для вечірки іменинниця обрала білу сукню від українського бренду LE GRÉTES із пухнастою накидкою-болеро.

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Серед гостей помітили блогерів, а також акторку Наталку Денисенко з її обранцем — актором і манекенником Юрієм Ярошенком. Денисенко з’явилася в образі Мавки. «Це була неймовірна вечірка», — зазначила акторка у коментарях під фото.

YAKTAK і Candy Superstar / Фото: instagram.com/candy__superstar

Наталка Денисенко з нареченим Юрієм Ярошенком та Candy Superstar / Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Кенді Суперстар, Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Для гостей виступив співак YAKTAK. Ведучими вечірки стали Катя Осадча та Юрій Горбунов. Осадча брала інтерв'ю у зіркових гостей на червоній доріжці.

«Роки йдуть, а я завжди в праймі як там кажуть. Дякую людям які поруч! Дякую всесвіту за ту енергію якою він мене наділив, хай вона буде завжди зі мною і тільки збільшується! Дякую вам, любі підписники що ви є! Поїхали далі в новий рік мого життя», — прокоментувала Candy Superstar. Наприкінці вечірки для іменинниці винесли «золотий» торт.

Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar

Фото: instagram.com/candy__superstar