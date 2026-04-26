«Було неперевершено». Катерина Усик у розкішному образі відвідала показ Ельвіри Гасанової

Бізнесвумен Катерина Усик, дружина чемпіона світу WBC, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, з подругами побувала на закритому показі нової колекції українського бренду Gasanova.

Дизайнерка Ельвіра Гасанова, засновниця брендів Gasanova і Damirli, влаштувала грандіозний показ з червоною доріжкою для зіркових гостей в одному з корпусів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Костюми від GASANOVA носить перша леді України Олена Зеленська.

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Серед гостей були помічені Катерина Усик, Джамала, Маша Єфросиніна, Олександра Заріцька та багато інших. Дружина Олександра Усика Катерина опублікувала серію фото зі світського заходу, на яких позує в ефектному і розкішному вечірньому образі. Катерина Усик з’явилася у довгій блискучій сукні від Гасанової, яку доповнила прозорим кейпом з камінням. «Це було неперевершено. Як завжди душа, Ельвіра Гасанова», — написала Усик.

Катерина Усик на показі Ельвіри Гасанової у Києві / Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Маша Єфросиніна та Джамала на шоу GASANOVA / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Образ Катерини Усик оцінили Оля Полякова, Юлія Саніна, Ірина Монатік та інші. «Гарна як сонце», — зазначила Полякова. «Вау», — додала Саніна.

У 2025 році легендарна українська письменниця і поетеса Ліна Костенко стала почесним амбасадором бренду GASANOVA Ельвіри Гасанової.