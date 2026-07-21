«Чекаємо на зустріч з тобою». Катерина Тишкевич розкрила стать первістка та як планує назвати малюка

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка в червні повідомила про вагітність , розкрила стать первістка та як планує назвати малюка.

Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, влаштували гендер-паті. Стать малюка стала несподіванкою для пари.

«Голосування наших підписників показало, що 75% були впевнені: у нас буде дівчинка. І, якщо чесно, ми й самі все життя чомусь уявляли себе батьками саме дівчинки. Тому тим цікавіше, що цієї осені в наше життя прийде син», — розповіла акторка.

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Пара планує назвати сина Даніелем.

«Данелик. Даня. Даніель. Тобі вже вдалося здивувати і своїх батьків, і нашу аудиторію. Чекаємо на зустріч із тобою…» — зазначила Катерина.

Напередодні акторка дала коментар шоу Наодинці з Гламуром, де розповіла, що лікарі не радять їй народжувати самостійно через хронічні головні болі.

«Ми думаємо про партнерські пологи. Ще вирішуємо, чи це будуть природні пологи, чи кесарів розтин, бо все-таки хронічні головні болі. Лікарі не дуже радять природні пологи. Але в будь-якому разі я хотіла б, щоб Валік був», — сказала Тишкевич.

У 2022 році акторка розповіла, що тривалий час боролася з нестерпним головним болем, який виникав раптово й позбавляв її можливості працювати, говорити й навіть розплющувати очі.

Наприкінці 2023 року Катерина Тишкевич провела тиждень у реанімації, де лікарі боролися за її життя. Про це стало відомо, коли Ольга Сумська в соцмережах попросила про допомогу і розповіла про важкий стан актриси. Пізніше її чоловік повідомив, що Тишкевич перевели у звичайну палату.

У лютому 2026-го акторка дізналася про вагітність. На восьмому тижні в Катерини була загроза викидня.

«О третій ночі я прокинулася від кровотечі. Чесно кажучи, навіть не знала, що при такій кровотечі можна зберегти вагітність. У той момент ми пережили пекло. Ми приїхали в лікарню, мені зробили УЗД і сказали, що дитини в порядку, серце б'ється. Мені прописали лікування, гормон і я десь тиждень там пролежала», — зізналася вона в інтервʼю Аліні Доротюк.