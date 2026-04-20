«Запит на наш гурт є». Катерина Павленко, відома як Monokate, пояснила, чому Go-A призупинив діяльність

Про це вона сказала в інтервʼю Аліні Доротюк.

Зі слів Павленко, попри те, що досі є запит на Go-A від їхньої аудиторії, діяльність гурту наразі неможлива через відсутність нового матеріалу.

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«Діяльність гурту — видання нової музики, написання нового матеріалу. Я поверталась в Київ, у мене були два тижні, коли я намагалась на студії доробити демки. Але гурт має працювати, видавати новий матеріал. Попри те, що запит був і раз на пів року виходила пісня, мені було незручно виходити на сцену з однаковим матеріалом», — сказала вона.

Катерина уточнила, що закордонна аудиторія гурту раділа виходу кожної пісні, але їй самій було складно «співати майже одну і ту саму програму».

«Запропонувала зробити паузу і зробити новий матеріал, відпочити. Відпочинку в мене взагалі не було. Після турів хтось їхав у Карпати, а мені треба було на студії працювати, тому я дуже сильно вигоріла», — розповіла вона.

На запитання, чи вплинула на ситуацію відсутність комунікації між членами гурту наживо, оскільки Катерина живе в Україні, а чоловіча частина Go-A в Європі, Павленко сказала: «Хлопці перебувають у різних місцях». Водночас вона поки не може сказати, що гурт офіційно розпався.

«Якби я могла так сказати, то всім би було легше, але я так сказати не можу. Через рік я зрозуміла, що потрібно щось робити от і все. Я писала музику на студії, займалася здоровʼям, наповнювала себе новою інформацією. Оселилася на студії й дописала те, що мріяла, а потім вирішила, що час нас там це все видавати. Але тепер я видаю це під брендом Monokate», — додала Катерина.

GO_A прославилися у 2020 році, коли перемогли на Нацвідборі на Євробачення. Через пандемію ковіду конкурс скасували.

Гурт взяв участь у конкурсі у 2021 році з новою піснею SHUM. Українці вразили єврофанів яскравим виступом. Тоді GO_A посли у загальному заліку п’яте місце, при цьому у глядацькому голосуванні — друге.

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Протягом тижня після пісенного конкурсу трек Go_A злетів на перше місце у світовому чарті Viral 50 найбільшого у світі сервісу музичного стрімінгу Spotify, а також посів помітне місце на платформах iTunes та Apple Music. На початку червня він став першою україномовною піснею, яка потрапила до авторитетного щотижневого чарту Billboard Global 200.

У 2022 році гурт виступив на сцені одного з більших фестивалів у світі — Glastonbury. Тоді на фестивалі виступили й інші українські виконавці — Kalush Orchestra, ДахаБраха, Джамала. Серед міжнародних учасників фестивалю у 2022 році — Біллі Айліш, Пол Маккартні, Олівія Родріго, Glass Animals, Yungblud тощо.

У липні 2025 року на фестивалі Atlas Weekend Катерина Павленко дебютувала із сольним проєктом Monokate. Восени вона презентувала новий альбом Половинка мене, першим синглом якого стала пісня Пахнеш.