«Ми були безкінечно щасливі». Катерина Мотрич пригадала весілля із загиблим на війні Юрієм Феліпенком та показала архівні фото

Блогерка, співзасновниця і ведуча YouTube-шоу Ебаут Катерина Мотрич у другу річницю весілля із загиблим на фронті актором і захисником Юрієм Феліпенком пригадала їхнє свято та показала фото з того дня.

Щемливий допис Катерина Мотрич опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Сьогодні друга річниця нашого з Юрчиком весілля. Було дуже гарно. Усі були щасливі. Ми були безкінечно щасливі», — розповіла блогерка.

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За словами Мотрич, день весілля вони з Юрієм Феліпенком святкували з українськими традиціями, зокрема розривали коровай та ставали на рушник. Також пара обмінювалася обітницями, а святкування, яке готували протягом двох днів, відбувалося у Ботанічному саду.

«Ми планували щороку приходити туди й святкувати річницю. Досі там не була. Ми спокійно ставилися до свят, річниць та особливих днів, але саме цю річницю планували святкувати по-особливому. Мені шкода, що я сама не можу цього робити. Мені шкода, що Юрчика немає поруч. Мені так шкода», — поділилася Катерина.

Блогерка зазначила, що якби у цей день її коханий був живий, вони б пішли у Ботсад і зробили гарне фото, щоб під нам опублікувати інформацію про збір для українських захисників.

«Привітайте нас із річницею донатом на мою допоміжну банку, вона в шапці профілю. Там ще є Юрчика музика, слухайте. Нехай кожна гривня сьогодні летить із думкою про Юрка. Це гарний день, попри. Любистку, з річницею. Ми класні», — додала Катерина Мотрич.

Про загибель 32-річного Юрія Феліпенка стало відомо 15 червня 2025 року. Він був у лавах батальйону ударних БпАК Ахіллес 92-го окремого штурмового батальйону з весни 2024 року. 19 червня у Києві попрощалися з актором. Катерина Мотрич під час прощання з Юрієм закликала українців «вбити у собі все російське».

13 вересня, у День українського кіно, актора-воїна Юрія Феліпенка було посмертно нагороджено орденом За заслуги ІІІ ступеня.