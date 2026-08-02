«Кохаю». Переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька розсекретила роман з учасником Голосу країни

Модель, блогерка та переможниця шоу Холостяк 12 з Алексом Топольським Катерина Лозовицька показала фото зі своїм новим коханим. Модель зустрічається з півфіналістом шоу Голос країни 13 Гідаятом Сеїдовим.

Сеїдов будує кар'єру співака під псевдонімом Geed. Музикант брав участь у шоу Голос країни у 2023 році, коли проєкт знімали у Польщі. Сеїдов був у команді Артема Пивоварова. Він залишив шоу за крок до фіналу. Гідаят Сеїдов також пише пісні та викладає вокал. У 2025 Geed випустив кліп на трек Це була ти, у якому знялася Катерина Лозовицька.

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На своїй сторінці в Instagram модель поділилася романтичними знімками з Сеїдовим. «Кохаю», — коротко підписала серію кадрів з коханим акторка-початківиця. У 2026 році Лозовицька дебютувала у кіно у кримінальній драмі Скамер.

«Вау. Оце так новини, дуже рада за тебе», — написала учасниця 13-го сезону шоу Холостяк Ксенія Щербач. «Класні», — зазначила Христина Решетник.

Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Гідаят Сеїдов і Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька розірвала заручини зі своїм коханим Володимиром у березні 2025 року. Лозовицька та головний герой 12-го сезону шоу Холостяк Алекс Топольський зустрічалися лише кілька місяців після завершення проєкту, а перед повномасштабним вторгненням РФ розійшлися.

Нагадаємо, Олена Світлицька вкотре підігріла чутки про роман з Тарасом Цимбалюком. Світлицька з’явилася на весіллі друзів разом із колишнім головним героєм шоу Холостяк.