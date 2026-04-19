«Зайшла і зрозуміла, що вона моя». Акторка Катерина Кузнєцова показала, яку квартиру винаймає у Барселоні

Зараз Кузнєцова живе на дві країни. Акторка винаймає квартиру за 1500 євро на місяць у центральному районі Барселони, поруч із католицьким храмом Саграда Фамілія. Кузнецова часто приїжджає в Україну на зйомки і до батьків (живуть у Києві).

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Актриса винаймає квартиру з липня минулого року. За словами Катерини, мама їй допомогла облаштуватися у Барселоні.

«Я зайшла, і зрозуміла, що вона моя (квартира). Докупила килим, текстильні речі. Моя мама сама пофарбувала стіни у білий колір. Ми обожнюємо влаштовувати затишок. Ми за три дні впоралися. Квартира коштує 1500 євро на місяць. Для Барселони це дуже мало. Напевно, я щось у цьому житті зробила хороше, що мені просто пощастило. Я не відчуваю себе тут емігранткою. Я не очікую від країни, що вона мені має все дати. Тобі тут по-справжньому раді, дуже подобається іспанський вайб. Вони дійсно вміють жити, вміють відпочивати, не перевантажуються. Тут постійно є поліція і почуваєшся у максимальній безпеці. Поруч метро», — зазначила акторка, яка раніше проживала на острові Тенерифе. Після розставання з коханим-росіянином Кузнєцова переїхала до Барселони.

Катерина Кузнецова провела екскурсію своєю квартирою у Барселоні / Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

У розмові з Коршик Кузнєцова не стала розкривати свій гонорар у кіно: «У нас не буває божевільних гонорарів. З війною ситуація стала гіршою. Коли я тільки почала зніматися після початку повномасштабного вторгнення, то грошова історія для мене взагалі не мала сенсу. У мене ще є Instagram. Для багатьох я незручна. Що стосується гонорарів, то я взагалі не знаю, чи є якась вибудувана історія. Мені здається, що це настільки різна градація. І це дуже конфіденційна інформація. Усім потрібно жити, годувати дітей».

Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео