«Їхня реальність буде зовсім не схожа на нашу». Катерина Кухар у День матері поділилася рідкісними фото з сином і донькою

«Сьогодні, у День матері, я думаю не лише про любов. Я думаю про те, до якого світу ми готуємо своїх дітей. Наших мам учили бути „правильними“: обовʼязково здобути хорошу освіту, знайти стабільну роботу, бути зручними, терпіти… І для їхнього часу це справді мало сенс. Світ тоді був значно зрозумілішим, повільнішим і стабільнішим. Але ми виховуємо вже зовсім інше покоління — Gen Beta. Дітей, які народилися у світі штучного інтелекту, шалених швидкостей, нескінченного потоку інформації та постійних змін. Їхня реальність вже буде зовсім не схожа на нашу. Професії зникатимуть швидше, ніж університети встигатимуть оновлювати програми, технології змінюватимуть наше життя кожні кілька років. І чим більше світ отримує знань — тим більше людина, яка мислить, живе не лише відповідями, а й запитаннями.Тому дедалі частіше я думаю про те, що головне завдання батьків сьогодні — не підготувати дитину до „стабільного життя“, а навчити її жити у світі, де стабільність більше не є гарантією», — написала Кухар.

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Катерина Кухар із сином та донькою / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар склала список навичок, які, на її думку, можуть виявитися корисними для нового покоління дітей. Це гнучкість мислення, здатність адаптуватися, критичне мислення, емоційний інтелект, уміння вчитися заново у будь-якому віці, здатність ставити запитання, внутрішня опора, людяність у світі технологій, уміння не лише споживати, а й створювати.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

«Наше покоління батьків має навчитися не лише виховувати дітей, а й залишати їм простір бути собою. Прислухатися до них так само уважно, як ми хочемо, щоб вони чули нас. І вчитися у них так само як вони вчаться у нас. Бо, здається, у світі майбутнього вже не спрацює модель, де лише дорослі знають „як правильно“», — підсумувала балерина.

У 2024 стало відомо, що син прими-балерини від її першого шлюбу Тимур переїхав жити до США. Тимур поєднує навчання одразу у двох школах, а також займається футболом, баскетболом і великим тенісом. Від шлюбу з Олександром Стояновим Кухар виховує 11-річну доньку Анастасію.