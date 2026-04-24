Слідом за Британією, Польщею та Швейцарією. В Італії можуть заборони концерт Каньє Веста через його антисемітські заяви

В Італії єврейська громада, антифашистські групи, профспілки та політики закликають скасувати концерт американського репера Каньє Веста через його антисемітські заяви. Раніше це зробили Велика Британія, Польща, Швейцарія та Франція.

Про це повідомляє Euronews.

Репер має виступити хедлайнером фестивалю Hellwat 18 липня на у місті Реджо-Емілія, що на півночі Італії. Але єврейська громада міста, антифашистські групи, профспілки та політики закликають скасувати концерт.

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Віцепрезидентка Європейського парламенту та високопоставлена ​​членкиня Демократичної партії Італії Піна Пічерно закликала уряд втрутитися.

«Сполучене Королівство відмовило у візі. Франція фактично запобігла концерту в Марселі. Тим часом Італія просто сидить склавши руки, продавши лише 68 тис. квитків, ніби нічого й не сталося», — сказала вона у коментарі місцевій газеті La Gazzetta di Reggio.

Розамарія Папалео, представниця Італійської конфедерації профспілок робітників в Емілії-Романьї, також вважає, що концерт не повинен відбутися.

«Здається досить суперечливим, що митець, відомий своїми антисемітськими висловлюваннями, може бути прийнятий нашим містом, яке завжди рішуче відстоювало антифашистські цінності. Антифашизм для нас — це не примха, а цінність, що сягає корінням у нашу історію», — сказав Папалео в інтерв'ю CBS News.

Профспілка звернулася до мера Реджо-Емілії Марко Массарі з проханням організувати зустріч між Вестом та представниками єврейської громади регіону через його попередні коментарі.

Массарі заявив, що він «дистанціюється від поведінки та зауважень Каньє Веста», але додав, що будь-яке рішення щодо в'їзду репера до країни приймає Міністерство внутрішніх справ Італії.

7 квітня у Британії скасували проведення фестивалю Wireless після того, як уряд заборонив хедлайнеру заходу Каньє Весту вʼїзд до країни. Причиною заборони стали його антисемітські погляди.

Міністерство культури та Міністерство закордонних справ Польщі також виступили проти виступу Веста на Сілезькому стадіоні в Хожуві 19 червня. Тож організатори заявили, що захід не відбудеться «з формальних та юридичних причин».

Що відомо про заяви Каньє Веста

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У 2022 році Adidas припинив партнерство з Каньє Вестом через його антисемітські коментарі.

У 2025 році Каньє Вест у дописі в соцмережі Х заявив, що вважає себе нацистом, расистом, а також висловлював свою «любов» до Гітлера. Крім цього, він випустив у продаж під власним брендом Yeezy футболку зі свастикою та записав пісню Heil Hitler.

Після цього Австралія заборонила йому в'їзд до країни. Щодо того, чи спіткає Веста подібна доля у Великій Британії, речник Міністерства внутрішніх справ заявив The Guardian: «Ми зазвичай не коментуємо окремі справи».

У січні Вест купив рекламну шпальту в друкованому журналі The Wall Street Journal, де опублікував відкритий лист із вибаченнями. Свою резонансну поведінку у 2025 році репер пояснив тим, що «потрапив у чотиримісячний маніакальний епізод психотичної, параноїдної та імпульсивної поведінки, який зруйнував його життя». До цього, у 2023 році, йому діагностували біполярний розлад I типу.

За словами Веста, він шкодує через те, що використовував нацистську символіку, а також заявив, що не вважає себе нацистом або антисемітом.