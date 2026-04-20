У Польщі скасували концерт Каньє Веста через його антисемітські заяви

Організатори концерту американського репера Каньє Веста у Польщі скасували захід через тиск з боку уряду країни. Причиною стала низка антисемітських, расистських та пронацистських коментарів виконавця.

Про це повідомляє BBC.

Вест мав виступити на Сілезькому стадіоні в Хожуві 19 червня. Очікувалося, що це буде його перший концерт за 15 років концерт у Польщі. Організатори заявили, що захід не відбудеться «з формальних та юридичних причин».

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Міністерка культури та спадщини Польщі Марта Ценковська назвала рішення провести концерт Каньє Веста «неприйнятним».

«Йдеться про митця, який публічно висловлював антисемітські погляди, применшував злочини та отримував прибуток від продажу футболок зі свастикою», — написала Ценковська на своїй сторінці в X.

Речник міністерки культури Пьотр Єнджеєвський заявив, що скасувати концерт не так просто, оскільки не існує відповідного закону, який би дозволив це зробити. Водночас польське МЗС погодилося з позицією, що захід не повинен відбутися.

Як зазначають у BBC, антисемітські коментарі репера особливо боляче сприйняли у Польщі, де під час нацистської окупації німці побудували та експлуатували концентраційні та винищувальні табори для реалізації своїх планів щодо вбивства євреїв.

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Саме місто Хожув (поблизу Катовіце) було одним із перших, які німецькі війська окупували у вересні 1939 року.

Крім цього, поширення нацистської символіки є кримінальним злочином у Польщі, і будь-яка особа, визнана винною у публічному пропагуванні нацизму, може бути засуджена до позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше у Британії скасували проведення фестивалю Wireless після того, як уряд заборонив хедлайнеру заходу Каньє Весту вʼїзд до країни. Причиною заборони стали його антисемітські погляди.

Що відомо про заяви Каньє Веста

У 2022 році Adidas припинив партнерство з Каньє Вестом через його антисемітські коментарі.

У 2025 році Каньє Вест у дописі в соцмережі Х заявив, що вважає себе нацистом, расистом, а також висловлював свою «любов» до Гітлера. Крім цього, він випустив у продаж під власним брендом Yeezy футболку зі свастикою та записав пісню Heil Hitler.

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Після цього Австралія заборонила йому в'їзд до країни. Щодо того, чи спіткає Веста подібна доля у Великій Британії, речник Міністерства внутрішніх справ заявив The Guardian: «Ми зазвичай не коментуємо окремі справи».

У січні Вест купив рекламну шпальту в друкованому журналі The Wall Street Journal, де опублікував відкритий лист із вибаченнями. Свою резонансну поведінку у 2025 році репер пояснив тим, що «потрапив у чотиримісячний маніакальний епізод психотичної, параноїдної та імпульсивної поведінки, який зруйнував його життя». До цього, у 2023 році, йому діагностували біполярний розлад I типу.

За словами Веста, він шкодує через те, що використовував нацистську символіку, а також заявив, що не вважає себе нацистом або антисемітом.