У Португалії відбудеться концерт Каньє Веста, попри скасування в інших країнах Європи

Запланований на 7 серпня концерт американського репера Каньє Веста у Португалії відбудеться без змін. Раніше виступи артиста скасували у Великій Британії, Польщі, Франції та Швейцарії.

Про це повідомляє Euronews.

Концерт Каньє Веста в Португалії пройде на стадіоні Алгарве.

«Це музична подія, яка має відбутися. Це стане проблемою, якщо служби виявлять національну загрозу громадському порядку, чого немає», — сказав організатор Торкато Хорхе.

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Організатор переконує, що всі умови для проведення концерту виконано, і зазначає, що організація з самого початку дотримувалася законодавства.

«Служба внутрішньої безпеки (SIS) не визначила цього артиста, а в цьому випадку громадянина США, як загрозу національній безпеці чи терориста. Має бути звіт Служби внутрішньої безпеки, в якому зазначено, що цей громадянин не може в'їхати до країни», — зазначає він.

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Торкато Хорхе стверджує, що питання концертів Каньє Веста перетворюється на «політичну проблему».

«Кожна країна має право самостійно вирішувати, чи дозволити громадянину в'їзд на свою територію, але в Європейському Союзі жодна країна не наклала вето на в'їзд (Веста — nv.ua) на свою територію», — додав він.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що «уважно стежить за ситуацією» і що «якщо за результатами оцінки ризиків, проведеної компетентними органами, буде зроблено висновок, що візит артиста до Португалії може становити загрозу національній безпеці або громадському порядку, будуть вжиті відповідні заходи».

Що відомо про скасування концертів Каньє Веста у Європі

7 квітня у Британії скасували проведення фестивалю Wireless після того, як уряд заборонив хедлайнеру заходу Каньє Весту вʼїзд до країни.

Міністерство культури та Міністерство закордонних справ Польщі також виступили проти виступу Веста на Сілезькому стадіоні в Хожуві 19 червня. Тож організатори заявили, що захід не відбудеться «з формальних та юридичних причин».

Подібні кроки запровадили у Швейцарії та Франції.

В Італії єврейська громада, антифашистські групи, профспілки та політики закликають скасувати концерт Веста у місті Реджо-Емілія 18 липня.

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Причиною стали антисемітські погляди репера. У 2025 році Каньє Вест у дописі в соцмережі Х заявив, що вважає себе нацистом, расистом, а також висловлював свою «любов» до Гітлера. Крім цього, він випустив у продаж під власним брендом Yeezy футболку зі свастикою та записав пісню Heil Hitler.

Після цього Австралія заборонила йому в'їзд до країни. Щодо того, чи спіткає Веста подібна доля у Великій Британії, речник Міністерства внутрішніх справ заявив The Guardian: «Ми зазвичай не коментуємо окремі справи».

У січні Вест купив рекламну шпальту в друкованому журналі The Wall Street Journal, де опублікував відкритий лист із вибаченнями. Свою резонансну поведінку у 2025 році репер пояснив тим, що «потрапив у чотиримісячний маніакальний епізод психотичної, параноїдної та імпульсивної поведінки, який зруйнував його життя». До цього, у 2023 році, йому діагностували біполярний розлад I типу.

За словами Веста, він шкодує через те, що використовував нацистську символіку, а також заявив, що не вважає себе нацистом або антисемітом.