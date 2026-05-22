Демі Мур, Пенелопа Круз і Белла Хадід. Кращі сукні акторок на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026

12 травня у Каннах на півдні Франції стартував 79-й щорічний Каннський кінофестиваль , який триватиме до 23 травня. За три дні фестивалю по червоній доріжці пройшлися Демі Мур, Ізабель Юппер і Джейн Фонда. NV зібрав кращі вбрання знаменитостей.

Цьогоріч до складу журі увійшли: Пак Чхан Ук, Демі Мур, Рут Негга, Лора Вандель, Хлоя Чжао, Дієго Сеспедес, Ісаак Де Банколе, Поль Лаверті та Стеллан Скарсгард.

Фільмом — відкриттям цьогорічного фестивалю стала історична комедія Електричний поцілунок режисера П'єра Сальвадорі. Головні ролі у фільмі виконали популярні французькі актори — Піо Мармай, Анаїс Демустьє, Жиль Леллуш, Вімала Понс і Гюстав Керверн.

Реклама

На червону доріжку вийшла зірка серіалу Емілі в Парижі Філіппін Леруа-Больє у фіолетовій сукні від Saint Laurent, Демі Мур в обтислій блискучій сукні від Jacquemus, а також Юппер, Сара Сампайо і Барбара Палвін.

NV зібрав кращі вбрання зірок на червоній доріжці.

Белла Хадід у Schiaparelli

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Алекса Чанг у Dior

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Halsey у Vivienne Westwood

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Рут Негга у Loewe

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Thom Browne

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Self-Portrait

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Тільда Свінтон у Chanel

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Пенелопа Круз у Chanel

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Демі Мур у Matières Fécales

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Кейт Бланшетт у Louis Vuitton

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Хлоя Джао у Schiaparelli

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Крістен Стюарт у Chanel

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Андріана Ліма

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Кейт Бланшетт

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джуліана Мур

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Гейді Клум

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Карла Бруні

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Дейзі Едгар-Джонс

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Gucci

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Шерон Стоун у Miss Sohee

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Ренате Рейнсве у Louis Vuitton

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Барбара Палвін

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Діта фон Тіз в Tamara Ralph

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Рут Негга в Prada

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Жульєт Бінош

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Ізабель Юппер

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Сандра Халлер у Chanel

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Gucci

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Нара Баптіста та Венсан Кассель у Prada

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сара Сампайо в Miu Miu

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Демі Мур

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Малгошя Бела у Tom Ford

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Філіппін Леруа-Больє у Saint Laurent

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Демі Мур у Jacquemus

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джейн Фонда у Gucci

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Анаїс Демустьє в Prada

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джоан Коллінз у Stephane Rolland

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гайді Клум

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Хлоя Чжао

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Келлі Резерфорд у Giorgio Armani