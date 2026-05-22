Демі Мур, Пенелопа Круз і Белла Хадід. Кращі сукні акторок на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026
Пенелопа Круз на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026 (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
12 травня у Каннах на півдні Франції стартував 79-й щорічний Каннський кінофестиваль, який триватиме до 23 травня. За три дні фестивалю по червоній доріжці пройшлися Демі Мур, Ізабель Юппер і Джейн Фонда. NV зібрав кращі вбрання знаменитостей.
Цьогоріч до складу журі увійшли: Пак Чхан Ук, Демі Мур, Рут Негга, Лора Вандель, Хлоя Чжао, Дієго Сеспедес, Ісаак Де Банколе, Поль Лаверті та Стеллан Скарсгард.
Фільмом — відкриттям цьогорічного фестивалю стала історична комедія Електричний поцілунок режисера П'єра Сальвадорі. Головні ролі у фільмі виконали популярні французькі актори — Піо Мармай, Анаїс Демустьє, Жиль Леллуш, Вімала Понс і Гюстав Керверн.
На червону доріжку вийшла зірка серіалу Емілі в Парижі Філіппін Леруа-Больє у фіолетовій сукні від Saint Laurent, Демі Мур в обтислій блискучій сукні від Jacquemus, а також Юппер, Сара Сампайо і Барбара Палвін.
NV зібрав кращі вбрання зірок на червоній доріжці.
Белла Хадід у Schiaparelli
Алекса Чанг у Dior
Halsey у Vivienne Westwood
Рут Негга у Loewe
Демі Мур у Thom Browne
Демі Мур у Self-Portrait
Тільда Свінтон у Chanel
Пенелопа Круз у Chanel
Демі Мур у Matières Fécales
Кейт Бланшетт у Louis Vuitton
Хлоя Джао у Schiaparelli
Крістен Стюарт у Chanel
Андріана Ліма
Кейт Бланшетт
Джуліана Мур
Гейді Клум
Карла Бруні
Дейзі Едгар-Джонс
Демі Мур у Gucci
Шерон Стоун у Miss Sohee
Ренате Рейнсве у Louis Vuitton
Барбара Палвін
Діта фон Тіз в Tamara Ralph
Рут Негга в Prada
Жульєт Бінош
Ізабель Юппер
Сандра Халлер у Chanel
Демі Мур у Gucci
Нара Баптіста та Венсан Кассель у Prada
Сара Сампайо в Miu Miu
Демі Мур
Малгошя Бела у Tom Ford