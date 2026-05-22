Демі Мур, Пенелопа Круз і Белла Хадід. Кращі сукні акторок на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026

22 травня, 13:11
Пенелопа Круз на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026 (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Пенелопа Круз на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026 (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

12 травня у Каннах на півдні Франції стартував 79-й щорічний Каннський кінофестиваль, який триватиме до 23 травня. За три дні фестивалю по червоній доріжці пройшлися Демі Мур, Ізабель Юппер і Джейн Фонда. NV зібрав кращі вбрання знаменитостей.

Цьогоріч до складу журі увійшли: Пак Чхан Ук, Демі Мур, Рут Негга, Лора Вандель, Хлоя Чжао, Дієго Сеспедес, Ісаак Де Банколе, Поль Лаверті та Стеллан Скарсгард.

Фільмом — відкриттям цьогорічного фестивалю стала історична комедія Електричний поцілунок режисера П'єра Сальвадорі. Головні ролі у фільмі виконали популярні французькі актори — Піо Мармай, Анаїс Демустьє, Жиль Леллуш, Вімала Понс і Гюстав Керверн.

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На червону доріжку вийшла зірка серіалу Емілі в Парижі Філіппін Леруа-Больє у фіолетовій сукні від Saint Laurent, Демі Мур в обтислій блискучій сукні від Jacquemus, а також Юппер, Сара Сампайо і Барбара Палвін.

NV зібрав кращі вбрання зірок на червоній доріжці.

Белла Хадід у Schiaparelli

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Алекса Чанг у Dior

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Halsey у Vivienne Westwood

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Рут Негга у Loewe

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Thom Browne

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Self-Portrait

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Тільда Свінтон у Chanel

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Пенелопа Круз у Chanel

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Демі Мур у Matières Fécales

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz

Кейт Бланшетт у Louis Vuitton

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Хлоя Джао у Schiaparelli

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Крістен Стюарт у Chanel

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Андріана Ліма

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Кейт Бланшетт

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джуліана Мур

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Гейді Клум

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Карла Бруні

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Дейзі Едгар-Джонс

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Gucci

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Шерон Стоун у Miss Sohee

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Ренате Рейнсве у Louis Vuitton

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Барбара Палвін

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Діта фон Тіз в Tamara Ralph

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Рут Негга в Prada

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Жульєт Бінош

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Ізабель Юппер

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz

Сандра Халлер у Chanel

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Демі Мур у Gucci

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Нара Баптіста та Венсан Кассель у Prada

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сара Сампайо в Miu Miu

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Демі Мур

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Малгошя Бела у Tom Ford

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Філіппін Леруа-Больє у Saint Laurent

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz

Демі Мур у Jacquemus

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джейн Фонда у Gucci

REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Анаїс Демустьє в Prada

REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Джоан Коллінз у Stephane Rolland

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гайді Клум

REUTERS/Marko Djurica
Фото: REUTERS/Marko Djurica

Хлоя Чжао

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz

Келлі Резерфорд у Giorgio Armani

REUTERS/Manon Cruz
Фото: REUTERS/Manon Cruz
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Канський кінофестиваль Деми Мур Джейн Фонда

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