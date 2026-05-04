«Ласкаво просимо у світ». Камерон Діаз втретє стала мамою

53-річна американська акторка Камерон Діаз та її 47-річний чоловік чоловік, музикант Бенджі Медден, оголосили про народження третьої дитини.

У своєму Instagram музикант опублікував зображення корабля та серії малюнків. У дописі під зображеннями він розповів, що у них з Камерон народився хлопчик, якого назвали Наутас.

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Це імʼя означає «моряк», «навігатор» або «мандрівник» — тобто людина, що вирушає у подорож і не боїться невідомого.

«Ласкаво просимо у світ, синку! Ми любимо наше сімейне життя — наші діти здорові й щасливі, і ми вдячні за це! Нам дуже весело. З найкращими побажаннями — родина Медденів», — підписав рок-музикант.

Камерон Діаз та Бенджі Медден одружилися у 2015 році. У грудні 2019-го в них народилася донька Реддікс, а в березні 2024-го — син Кардинал. Обох дітей виносила сурогатна мама.

Діаз та Медден не публікують фото дітей з міркувань безпеки.