«Наслідує Грейс Келлі». Іванка Трамп у вишуканому образі відвідала державний банкет на честь короля Чарльза

Старша дочка президента США Дональда Трампа, бізнесвумен Іванка Трамп в ефектній сукні з’явилася на державній вечері на честь короля Чарльза III та королеви Камілли .

Як повідомляють модні оглядачі Hola, для світських та офіційних заходів Іванка Трамп виробила свій фірмовий стиль. Державний банкет на честь короля Чарльза став рідкісною публічною появою для Іванки Трамп, яка здебільшого тримається осторонь політичного життя під час другого терміну свого батька.

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Витончена елегантність та «старомодний» Голлівуд: Іванка Трамп була одягнена у довгу, ніжно-блакитну сукню від Reem Acra, дизайн якої натхненний стилем Грейс Келлі. Сукня вирізнялася прозорими довгими рукавами, м’якою драпірованою накидкою і витонченими прикрасами на манжетах і талії.

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Фото: instagram.com/ivankatrump

Фото: instagram.com/ivankatrump

Іванка Трамп в образі від Reem Acra / Фото: instagram.com/ivankatrump

Фото: instagram.com/ivankatrump

Волосся Іванки було укладене гладкими хвилями. Загалом образ поєднував стриманість і драматизм, схиляючись до класичного гламуру, а не до сучасних трендів. Іванка Трамп була присутня на розкішному бенкеті разом з чоловіком Джаредом Кушнером, а також членами сім'ї Трамп, включно з Еріком Трампом і його дружиною Ларою Трамп і Тіффані Трамп з чоловіком Майклом Булосом. «За кадром чарівної ночі», — підписала фото з банкету Іванка Трамп в Instagram.

Фото: instagram.com/ivankatrump