У компанії сестри Тіффані. Іванка Трамп дивилася фінал Чемпіонат світу з футболу 2026 зі стадіону в Нью-Джерсі

Доньки президента США Дональда Трампа, Іванка та Тіффані, спостерігала за фіналом Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною та Іспанією на стадіоні в Нью-Джерсі, пише HELLO!

Іванка зʼявилася на події у блідо-жовтій, обтислій мідісукні з тонкими вертикальними смужками. Вбрання мало виріз, який підкреслював підтягнуті плечі Трамп та відкривав спину. Вона доповнила білими босоніжками на танкетці з ремінцями та невеликим плетеним клатчем.

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Тіффані надала перевагу сіро-коричневій сукні-сорочці з короткими рукавами, гострим коміром та золотистими ґудзиками, яку доповнила великими чорними сонцезахисними окулярами, витонченими прикрасами та чорними туфлями на підборах з ремінцями.

Жінки прилетіли на фінал Чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Аргентиною разом зі своїм батьком, президентом США Дональдом Трампом. Також серед глядачів на стадіоні була перша леді Меланія, яка обрала лук від американських брендів.

Крім цього, за грою між Іспанією та Аргентиною спостерігали прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та прем'єр-міністр Канади Марк Карні, король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція з доньками, принцесою Леонорою та інфантою Софією, а також Бейонсе, Ріанна, Jay-Z, Дуа Ліпа тощо.