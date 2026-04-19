Наречена Дональда Трампа-молодшого, світська левиця і модель Беттіна Андерсон зібрала родичів на грандіозному дівич-вечорі у резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон вже готуються до весілля, хоча точна дата ще не оголошена. Дівич-вечір пройшов у маєтку вартістю 564 мільйони доларів і був оформлений у стилі «зачарований сад». На обіді зібралося близько 100 гостей. Декор випромінював розкіш: барвисті квіткові композиції на столах, триярусний торт і безліч подарунків. Про це повідомляє Hellomagazine.

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Майбутня невістка президента США з’явилася на вечірці у білій міді сукні без бретелей з вирізом-бандо, яка була прикрашена витонченою срібною вишивкою від Safiyaa. Серед почесних гостей — Іванка Трамп з донькою Арабеллою, Тіффані Трамп, Лара Трамп (дружина Еріка Трампа) і Марла Мейплз (друга дружина Дональда Трампа, мати Тіффані). Перша леді США Меланія Трамп пропустила свято.

Іванка Трамп з дочкою Арабеллою, Тіффані Трамп, Лара Трамп та Беттіна Андерсон / Фото: instagram.com/bettina_anderson

Фото: instagram.com/bettina_anderson

Фото: instagram.com/bettina_anderson

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон / Фото: instagram.com/bettina_anderson

Іванка Трамп, Тіффані Трамп, Лара Трамп та Беттіна Андерсон / Фото: instagram.com/bettina_anderson

Фото: instagram.com/bettina_anderson

Тіффані Трамп, Марла Мейплз та Беттіна Андерсон / Фото: instagram.com/itsmarlamaples

Для свята Іванка Трамп та її донька Арабелла обрали образи від Zimmermann. Іванка одягла блідо-рожеву сукню з квітковим візерунком, а Арабелла — білу сукню з хитромудрим малюнком на спідниці.

«Відсвяткували любов і нові починання на дівич-вечорі Беттіни Андерсон. Так вдячна за можливість розділити цей радісний момент з Арабеллою, Ларою і Тіффані (і, звісно ж, з Дональдом Трампом-молодшим)», — написала Іванка Трамп в Instagram. «Як же мені пощастило. Так вдячна вам, дівчатка», — прокоментувала Беттіна Андерсон.

Як повідомляє People, весілля Беттіни і Дональда Трампа-молодшого може відбутися у Білому домі. «Це підготує їх до майбутніх політичних ролей, незалежно від того, чи буде Дон-молодший балотуватися в президенти, чи займеться чимось іншим», — повідомило джерело виданню.