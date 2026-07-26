«Ярина майже не змінилася». Іван Малкович привітав дружину з 40-ю річницею шлюбу

26 липня, 11:01
Іван Малкович з дружиною Яриною Антків (Фото: facebook.com/i.malkovych)

Іван Малкович з дружиною Яриною Антків (Фото: facebook.com/i.malkovych)

Поет, видавець, засновник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович поділився архівним фото зі свого весілля з дружиною, скрипалькою Яриною Антків. 

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26 липня Іван Малкович та Ярина Антків відзначили 40-ту річницю шлюбу («рубінове» весілля). Видавець оприлюднив архівне фото зі свого весілля. Малкович розповів, що у них з Антків було пишне весілля у Карпатах, на якому були присутні культурні діячі та науковці.

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«Сьогодні рівно 40 років з дня нашого весілля в Березові в Карпатах, на якому під справжню троїсту музику танцювало 550 людей — поетів, письменників, музикантів, акторів, науковців та інших чудових гостей. Між цими світлинами — рівно 40 років: весілля і благодійний бал… Ярина майже не змінилася», — написав видавець в Facebook.

Іван Малкович і Ярина Антків у день весілля (Фото: facebook.com/i.malkovych)
Іван Малкович і Ярина Антків у день весілля / Фото: facebook.com/i.malkovych
facebook.com/i.malkovych
Фото: facebook.com/i.malkovych

У Івана Малковича та Ярини Антків двоє синів: Тарас і Гордій.

Нагадаємо, Іван Малкович у рамках проєкту Guzema Fine Jewelry розповів зворушливу історію знайомства зі своєю дружиною, скрипалькою Яриною Антків.

Раніше повідомлялося, що донька Мирослави та Георгія Гонгадзе Саломе вийшла заміж у США. Обранцем Саломе Гонгадзе став експерт Atlantic Council, аналітик і фахівець із зовнішньої політики США та Східної Європи Даг Клейн.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Иван Малкович

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