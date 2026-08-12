«Міг підколоти». Ірма Вітовська на прем'єрі фільму Кузьма: Страшно веселий поділилася спогадами про артиста

11 серпня у Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму про лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка Кузьма: Страшно веселий. На подію завітала українська акторка Ірма Вітовська. Вона поділилася теплими спогадами про співака.

Акторка Ірма Вітовська в коментарі Nv.ua розповіла, що вперше познайомилася із Кузьмою на зйомках серіалу Леся + Рома.

«Кузьма з Наталкою Могилевською знявся у маленькому епізоді Леся + Рома. Мій персонаж, Леся, приставала до них за столиком і це було дуже смішно. Тоді ми вперше познайомилися», — зазначила вона.

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Вдруге вони перетнулись на інших зйомках, де, як пригадує Ірма, вона співала сороміцьких пісень: «Ми прекрасно провели цей день у студії. І я дивлюся зараз у Youtube, наскільки я там ще молода, наскільки Кузьма там живий і як це все смішно та безпосередньо. Це було дуже давно».

Акторка додала, що не так часто бачились з Кузьмою та мала, можливо, 2 — 3 зустрічі з ним. Проте вона зазначила, що є прихильницею його творчості, так само, як і її син.

«З ним якось було дуже легко. Ти наче переживаєш, що він щось утне, бо він міг підколоти, але на нього не можна було ображатися. Бо це завжди було досить безпосередньо та по-своєму тепло», — зізналася Вітовська.

Вона додала, що вважає Кузьму Скрябіна «голосом часу».