«Рішення далося важко». Ірина Сопонару пояснила, чому звільнилася з Кварталу 95

Актриса Ірина Сопонару прокоментувала свій відхід зі студії Квартал 95. Сопонару покинула творче об'єднання в один період з учасницями шоу Тріо Різні, Анастасією Оруджовою, Аліною Блажкевич і Олександрою Машлятіною.

Ірина Сопонару, яка одружена з британцем, зараз займається стендапом і знімається у кіно. За словами актриси, їй було важко піти з колективу.

«Живу життям. Це так круто, виявляється. Ходжу на прем'єри. Рішення далося важко, тому що я дуже люблю колектив. Але таке прийняла рішення. Це складне питання, я не можу на нього однозначно відповісти. Мені хочеться щось інше пробувати у цьому житті. У моєму житті двері не відчинялися, поки не зачинялися старі», — зазначила акторка в інтерв'ю програмі Ранок у великому місті ICTV2.

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Як відомо, під час повномасштабної війни Вечірній Квартал об'єднався з Жіночим Кварталом у Єдиний Квартал. Після відходу з Кварталу Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна розвивають власний проєкт, імпровізаційне шоу Тріо Різні ПОРАДНИЦЯ. До колективу Єдиний Квартал приєдналися нові акторки — Ірина Левкун та Злата Козак.

Раніше вокалістка та акторка Марта Адамчук прокоментувала відхід з Кварталу 95 Ірини Сопонару, Анастасії Оруджової, Аліни Блажкевич та Олександри Машлятиної.