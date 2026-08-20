«Час відкрити секрет». Ірина Федишин повідомила, що вагітна втретє

Українська співачка Ірина Федишин поділилася радісною новиною. Зірка повідомила, що вагітна втретє від свого чоловіка-продюсера Віталія Човника.

Радісною звісткою виконавиця хітів Малесенькі долоньки та Лише у нас на Україні поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Федишин опублікувала відео, на якому позує у білій мереживній сукні, обіймає помітно округлий животик та тримає у руці величезний букет із білими трояндами.

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«Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті», — написала співачка.

На новини про вагітність Ірини вже відреагували її прихильники. У коментарях до допису вони залишають свої привітання: «Аж мурахи по тілу!!! Легкої вагітності і щасливого материнства», «Щирі вітання ! Здоров’я міцного мамі і дитинці!», «Оце новина, вітаю Вас Іриночко, здоров’я Вам і малятку. Бережіть себе!».

Зазначимо, що Ірина Федишин має двох дітей — синів Юрія (2011 року народження) та Олега (2015 року народження), яких виховує у шлюбі з продюсером Віталієм Човником.

Нагадаємо, що знаменитість активно допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, за кошти, зароблені під час зимового туру містами Канади та США, Ірині Федишин вдалося придбати кілька десятків автівок, які передали підрозділам Сил оборони.