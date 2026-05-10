Доповнила вбрання сумкою від Saint Laurent. Ірина Федишин з мамою потрапила в об'єктив Ніколаса Карми і розсекретила вартість свого образу

Співачка Ірина Федишин та її мама Леся Федишин під час прогулянки Львовом стали героїнями популярної рубрики Скільки коштує Look?. Артистка та її мама потрапили в об'єктив блогера Ніколаса Карми.

Федишин розсекретила вартість свого повсякденного образу. Блогер одразу ж помітив, що артистка носить сумку-клатч кольору бургунді від Saint Laurent за дві тисячі доларів. «То подарунок», — зазначила співачка.

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Ірина Федишин розповіла, що на ній штани від Zara за три тисячі гривень, футболка за тисячу гривень і куртка за сім тисяч гривень. «У мене все скромно, я завжди вважаю, що людину підкреслює скромність її», — сказала Леся Федишин. З 15 травня стартує новий тур Ірини Федишин Україною.

Ірина Федишин зустріла Ніколаса Карму у Львові / Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Нещодавно стало відомо, що Ніколас Карма переніс операцію. Ще три роки тому після невдалого сальто у блогера утворилася грижа в шиї. Карму прооперували в Ужгороді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив Ірину Федишин відзнакою Золоте серце. У березні Федишин показала, скільки вдалося придбати автомобілів для Сил оборони за результатами зимового туру містами США та Канади.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль похвалилася відмінною фізичною підготовкою. Артистка стояла в планці на шоу Нашебачення, яке проходить з метою збору коштів для українських захисників.