Одна з головних претендентів на перемогу. Ірина Білик запідозрила у плагіаті представницю Австралії на Євробаченні Дельту Гудрем

Співачка Ірина Білик звернула увагу на виступ представниці Австралії на Євробаченні 2026 Дельти Гудрем. Білик натякнула на схожість пісні Гудрем з її композицією Про любов.

Трек Про любов Білик випустила 6 квітня, у свій день народження. Це сучасна версія відомого хіта 2000-х О любви. В Instagram Білик порівняла свою пісню з треком Дельти Гудрем.

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«Це плагіат чи ні? Як ви вважаєте?», — запитала у шанувальників Білик. «Плагіат на Євробаченні-2026! Австралія переспівала пісню Ірини Білик Про любов», — написав діджей Саня Дімов у Threads.

41-річна австралійська співачка Дельта Гудрем вразила публіку своєю епічною баладою Eclipse під час другого півфіналу. Австралія вперше за три роки виступить у гранд-фіналі конкурсу. До того ж Гудрем стала однією з головних претендентів на перемогу у фіналі Євробачення у Відні. У рейтингу букмекерів Дельта Гудрем опинилася на другому місці, а лідирує поки що Фінляндія — скрипалька Лінда Лампеніус і співак Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.

У 2015 році EBU запросили Австралію виступити як спеціального гостя на 60-річчі Євробачення. Відтоді Австралія залишається частиною Євробачення завдяки чинним угодам між SBS і EBU.

У суботу, 16 травня, NV вестиме текстову онлайн-трансляцію Гранд-Фіналу Євробачення 2026. Саме шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом.