«Іноді називаю її мамою». Сеітаблаєв розповів про особливий зв’язок із Адою Роговцевою

Український режисер та актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв зворушливо розповів про своє знайомство та спільну роботу із видатною актрисою Адою Роговцевою. Він зізнався, що часом називає її мамою.

Ахтем Сеітаблаєв поділився тим, як знімався із нею у стрічці Ну мам, а також — як вперше познайомився. Про це він розповів в інтерв'ю Єві Коршик на Youtube-каналі Okay Eva.

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«На жаль, моєї мами вже немає серед живих. І я, Ада Миколаївна це знає, дозволяю собі іноді називати її своєю мамою. Мати можливість метафорично та фізично потрапити в обійми людини, яку глибоко поважаєш, якою надихаєшся, з якою працювати на сцені чи у кадрі — одне задоволення, це неабияка вдача», — відверто зізнався Сеітаблаєв.

Пригадуючи спільну акторську роботу у стрічці Ну мам, Ахтем зауважив: у будь-якій історії, що розповідає про дітей та їх мам, кожен може знайти багато спільного. Він додав, що багато ситуацій, зображених у стрічці, відбувалися і в його житті, із його мамою.

«Ада Миколаївна була знайома з моєю мамою, доволі багато років тому я мав можливість їх познайомити після однієї з наших спільних вистав», — розповів актор.

За його словами, Роговцева була улюбленою актрисою його мами, а мама мала дуже багато схожих рис із Адою Миколаївною.

Також Сеітаблаєв пригадав свою першу зустріч із Адою Роговцевою. Вона відбулася в театрі Франка, на репетиції вистави Варшавська мелодія 2, де актриса грала головну роль. Сеітаблаєв відразу відзначив надзвичайну здатність Роговцевої створювати «вайб, коли ти почуваєш себе надзвичайно тепло і комфортно» .

«Коли я побачив її вперше, то закляк, але вона з першої репетиції, з першої зустрічі сказала мені: «Ти наш», — поділився актор.