«Хочу, щоб інші бачили правду». Переможниця Холостяка Інна Бєлєнь відреагувала на критику свого зовнішнього вигляду після народження доньки

Переможниця 13-го сезону реаліті-шоу Холостяк і бізнесвумен Інна Бєлєнь відповіла на критику свого зовнішнього вигляду після народження доньки . Бєлєнь зазначила, що ніхто не має права засуджувати жінку в післяпологовий період.

Бєлєнь вперше стала мамою 28 квітня. Інна заявила, що не буде показувати «вилизану» картинку материнства, та ідеальні фото з Pinterest. Вона також закликала жінок підтримувати одна одну, а не засуджувати.

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«Широка футболка — бо під нею бандаж, який тримає органи після пологів. Широкі штани — бо так комфортніше, коли є шви й тіло ще болить. Іноді почищені зуби й розчесане волосся — це вже маленька перемога в новому режимі життя. Мені здається, ніхто не має права засуджувати жінку в післяпологовий період. Навпаки — хочеться обійняти кожну маму і сказати: „ти справляєшся“. Бо тепер я знаю, наскільки це непросто. Жінка, яка виносила дитину, народила, не спить ночами, вчиться бути мамою — це вже неймовірно красиво. Не „при параді“, не з ідеальною укладкою, не у вигладженому образі з Pinterest. А справжня. Жива. Втомлена. Але така сильна. І я ніколи не буду показувати „вилизану“ картинку материнства, бо хочу, щоб інші дівчата бачили правду і розуміли: з ними все нормально. У всіх бувають дні, коли не встигаєш навіть поїсти чи нормально поспати. Жінки жінкам — це не осуд. Це підтримка», — написала Інна.

Інну Бєлєнь розкритикували за зовнішній вигляд після пологів / Фото: instagram.com/innka_belen

Фото: instagram.com/innka_belen

Фото: instagram.com/innka_belen

Наразі Інна Бєлєнь та її чоловік Іван Яловенко проживають з донькою у Харкові. Вони оформили шлюб 3 лютого. Відсвяткувати весілля вони хочуть влітку.