«Здається, що це все експеримент». Інна Мірошниченко пояснила, чому відмовилася від політичного контенту в Instagram

Зіркова багатодітна мама зазначила, що якби перебувала в Україні, то виходила б на мітинги. У своєму Instagram Мірошниченко висвітлює особисте життя або тематику захисту прав дітей, а не політичні погляди.

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«Що вам сказати? Що я пишаюся тими, хто виходить на мітинги з картонками? Що була б разом з ними, якби була вдома? Що вважаю Федорова дуже крутим і потужним підприємцем, інноватором і міністром? Що я в шоці, куди це все нас несе? Я ніколи не висловлювала тут чи деінде свою політичну позицію. Ніколи. Це завжди залишалось не для соціальних мереж. Ні коли обирали Президента, ні коли потім його хейтили. Потім підтримували, потім знов не розуміли. Тут я висвітлюю або особисте життя, або тематику захисту прав дітей. Бо просто так хочу і так відчуваю. Кожен сам вирішує, який контент висвітлювати. Напевно, буде дивним зараз сидіти десь на відпочинку і казати „ну ви там боріться! Я думками з вами“. Тому я й утримуюсь, мовчки о***ючи від того, що відбувається. Здається, що це все який експеримент. І ми піддослідні», — написала Інна Мірошниченко в Stories.

Фото: instagram.com/_inna_mi

Раніше повідомлялося, що Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька вийшли на протест проти звільнення Михайла Федорова.