«Дуже яскраво проживає свої емоції». Інна Мірошниченко розповіла про аутизм у чотирирічного названого сина Марселя

«Нейровідмінність — це не відхилення від норми, яке ми маємо виправляти, а це унікальність людини й дар, який ми, ті хто оточують людину, маємо підсилити й дозволити цьому розкритися. Коли ми забрали його в сім'ю, він одразу пішов у терапію. Ми з двох років були в постійній терапії. І ця терапія, як потім виявилося, дуже круто коригувала поведінку Марселя. Плюс не треба забувати, що на його психіку і нервову систему дуже сильно впливають травма покинутості й травма насилля, яке він зазнавав в інституційному закладі», — зазначила Мірошниченко.

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Багатодітна мама розповіла про аутистичні риси Марселя. У хлопчика високофункціональний аутизм. «Він захитується, коли він хоче заспокоїти себе, чи просто коли дуже багато емоцій, знову ж таки, перезбуджений, чи коли засинає, він хитається. Він називає це „колисатися“. І він не може цього не робити, тому що йому просто буде погано. Ми з психіатром прийшли до висновку, що, в принципі, з аутизмом ми працювати не будемо, тому що він йому ніяк не заважає. На різні сфери життя в нього є ритуали. Його нервова система не знає, як реагувати на те, що щось пішло не за планом. В нього є залипання. Він залипає в рух коліс, зчеплення коліс з поверхнею. Він може дивитися на колеса годинами. В нього є фіксація на деяких предметах. Це дзеркала, але не всі дзеркала, а дорожні дзеркала і паркінги. Ми не можемо проїхати спокійно біля паркування», — говорить Інна.

«Ну, кожна дитина відрізняється від іншої. І я просто я розумію, що це не ок для нормотипової дитини, але так само розумію, що моя дитина така і якщо це його не руйнує, а приносить йому радість. Він радіє цьому дзеркалу, він радіє паркінгу, він радіє виконанню цього ритуалу, йому так стає легше. Він може сам себе заспокоїти самозахитуванням. Як би я його не обіймала, не гладила, що б я не робила, бувають моменти, коли він каже: „Мені треба поколисатися“. І він починає хитатися. І мені окей з цим. Він сам знає, як заспокоїти свою нервову систему», — зізналася Мірошниченко.

Марсель із двох років постійно займається з нейропсихологом, психологом, дефектологом і сенсорним терапевтом. «Він дуже активний, його дуже багато, він дуже імпульсивний, в нього сильні істерики, тобто він дуже яскраво проживає свої емоції. І для мене це теж окей. В принципі, з нами він дуже легко вступає в взаємодію і ми знаходимо до нього підхід, що не означає, що мені не важко. Мені важко, бо дійсно він дуже сильний, дуже активний. В нього стільки енергії, що мені не вистачає інколи на нього. Але ми шукаємо підхід і знаходимо його. Міняється його поведінка, міняються наші підходи. Коротко кажучи, гіперактивність, вона дійсно йому трошки заважає вчитися. Він, наприклад, досі не може тримати ручку чи олівець, тому що йому не вистачає на це уваги. Він не боїться, дуже добре відчуває своє тіло, стрибає дуже класно, плаває на воді, під водою, навчився сам, робить сальто, стрибає з висоти, офігенно групує своє тіло, дуже добре відчуває його кордони, але при цьому реально не відчуває своєї шкіри. Його мозок зовсім по-іншому влаштований. І взагалі для мене нейровідмінні люди — це насправді обдаровані люди. Це люди, які стають потім митцями, науковцями, які входять в історію», — додала блогерка.

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У Інни та Тімура Мірошниченків четверо дітей: двоє біологічних — Мія і Марко, і двоє названих — Марсель і Ангеліна.