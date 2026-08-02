«Добре знаєш ціну цьому життю». Інна Мірошниченко відсвяткувала день народження названого сина Марселя на Балі

«В цей день 5 років тому ти побачив цей світ, а з ним і багато болю. В цей день батьки відмовилися від тебе, бо ти майже не мав шансів вижити. І ти почав цю боротьбу самостійно. Свій перший День народження ти зустрів в стінах дитячого будинку, де був приречений зустрічати й всі наступні. Але твоя жага до життя виявилася набагато сильнішою за всі прогнози й оцінки. Твої заплакані й сумні очі якось трапилися на фото двом людям, які відчули, що батьківство — це не завжди про кров. Вони забрали тебе додому напередодні твого другого Дня народження. І відтоді в ніч на 2 серпня, поки ти спиш, люди, які тебе люблять, прикрашають дім, дують кульки й пакують подарунки. Аби на ранок святкувати життя! Ти дуже добре знаєш ціну цьому життю. І може саме тому насолоджуєшся кожною його миттю так яскраво. Дякую, що вибрав нас своєю сім'єю, бо з тобою світ сповнився цілющою любовʼю. З Днем Народження, синку», — написала Інна Мірошниченко.

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У Інни та Тімура Мірошниченків четверо дітей: двоє біологічних — Мія і Марко, і двоє названих — Марсель і Ангеліна.

Інна Мірошниченко з сином Марселем / Фото: instagram.com/_inna_mi

Фото: instagram.com/_inna_mi

Фото: instagram.com/_inna_mi

Фото: instagram.com/_inna_mi

Фото: instagram.com/_inna_mi

У день народження Марселя родина приїхала до ресторану, де подають українські страви. «Мої скарби», — підписала фото з дітьми блогерка.

Фото: instagram.com/_inna_mi

Фото: instagram.com/_inna_mi

Раніше Інна Мірошниченко розповіла, що їхній з Тімуром Мірошниченком названий син Марсель має аутизм і розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).