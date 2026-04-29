Переможниця шоу Холостяк 13 Інна Бєлєнь вперше стала мамою

Учасниця 13-го сезону реаліті-шоу Холостяк Інна Бєлєнь вперше стала мамою. Про це вона розповіла у своєму профілі в Instagram.

Жінка народила дівчинку 28 квітня. У профілі Бєлєнь опублікувала відео з пологів. Поруч із нею був її наречений Іван Яловенко.

«Дякую, що зробила нас мамою і татом», — підписала кадри Інна.

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Фото: Скриншот/Instagram

Інна Бєлєнь та Іван Яловенко оголосили про свої заручини 30 грудня. Пара познайомилася у квітні 2025 року у Харкові.

На постшоу Холостяк 14 Бєлєнь оголосила про свою вагітність. Стать дитини пара розсекретила наприкінці січня.

Як розповіла сама блогерка, вони з нареченим планують відсвяткувати весілля влітку.