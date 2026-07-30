«Не бачив моря з початку війни». Ілона Гвоздьова виїхала з чоловіком за кордон

30 липня, 21:01
Ілона Гвоздьова вирушила у відпустку разом із чоловіком Іваном Хомячуком (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова вирушила у відпустку разом із чоловіком Іваном Хомячуком (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова повідомила, що відпочиває за кордоном зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Подружжю вдалося подолати кризу у шлюбі. Гвоздьова навіть подавала на розлучення через проблеми у стосунках.

Гвоздьова проводить літню відпустку з чоловіком у Болгарії. Хореографиня показала фото з Хомячуком у Stories. Нещодавно танцівниця розповіла, що її чоловік працює на критично важливій військовій інфраструктурі.

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«Перша відпустка з чоловіком за п’ять років! Він не бачив моря від початку війни. Кожен день радіє як дитина! А я просто кайфую від того, що йому добре! Іноді я думаю, за що саме я його люблю? А коли дивлюся ці відео — розумію, що не за що, а просто тому, що з ним! В ньому є те, чого мені інколи не вистачає і наш дует доповнює нашу спільну картину життя і кожному додає тих барв, щоб світити разом», — прокоментувала у Stories Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова поїхала з чоловіком за кордон (Фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Ілона Гвоздьова поїхала з чоловіком за кордон / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Минулого року Ілона Гвоздьова провела екскурсію своїм заміським будинком під Києвом, де мешкає з чоловіком Іваном та двома дітьми — донькою Валерією і сином Домініком. Також стало відомо, що Гвоздьова здобуває другу освіту за спеціальністю Психологія в КНУ імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Олена Світлицька, які раніше були близькими подругами, опинилися на одному весіллі. Денисенко та Світлицька відвідали весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Ілона Гвоздьова

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