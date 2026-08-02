«Частіше бачуся з дитиною». Ілля Парфенюк зізнався, чи налагодив спілкування із Сімбочкою та чи допомагає фінансово доньці

Співак Ілля Парфенюк (Parfeniuk) зізнався, чи вдалося йому налагодити стосунки зі своєю колишньою коханою та матір’ю його доньки Сімбочкою (блогерка Каріна Яніна).

Парфенюк і Яніна стали батьками у березні 2024 року. У них народилася донька Софія. У листопаді 2024 року вони вже розійшлися. Після розриву блогерка й співачка звинуватила Парфенюка у домашньому насильстві. Співак заперечував усі звинувачення колишньої. Вони врегулювали конфлікт заради доньки.

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За словами виконавця, він тепер частіше бачиться з донькою, а також допомагає фінансово забезпечувати дитину.

«Ну вже краще, Слава Богу, ми комунікуємо. Знайшли спільну мову з нею, я набагато частіше бачуся з дитиною. Була у нас віддаленість досить довгий час, але зараз все покращилося, слава Богу. Соня (донька) щаслива, ми проводимо багато часу разом. Я оплачую все, що потрібно. 1000 доларів мінімум я даю на місяць на дитину», — прокоментував артист в інтерв'ю програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Нагадаємо, Парфенюк узяв участь у концерті пам’яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Захід відбувся на локації просто неба біля ВДНГ. Ведучими стали Володимир Шумко та Лєра Мандзюк, а хіти Михайла Клименка виконали його зіркові друзі-артисти та колеги.