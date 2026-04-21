«Радував нас стейками і співав під гітару». Вокалістка гурту Друге сонце розповіла про загиблого під час теракту в Києві Ігоря Савченка

Про колегу та друга Суспільне Київ розповіла вокалістка гурту Марина Юревич.

За словами жінки, Ігор Савченко почав грати на гітарі доволі пізно — коли йому було 30 років. Попри це чоловік зміг досягнути рівня віртуозної гри.

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У 2010 році Савченко долучився до музичного колективу, який тоді називався Феромон, проте вже у 2011 році його перейменували на Друге сонце. Марина Бревич розповіла, що тоді гурт мав напрацьований матеріал та шукав соло-гітариста. Ігор послухав напрацювання та погодився долучитися до колективу.

«Річ у тім, що мої пісні тяжіють до стилю поп-етно-рок, тоді як Ігор любив більш важку рок-музику (ACDC, Rush, Pink Floyd), мав досвід гри у такому стилі у своєму попередньому гурті (Будет), також творив власні інструментальні композиції. Ми шукали технічного музиканта, а знайшли до всього ще й щирого, вірного, відповідального друга», — розповіла Марина Юревич.

Фото: Надано Суспільному

Жінка зазначила, що вони разом з Ігорем Савченком разом створювали аранжування, а ідеї музиканта лягли в основу більшості композицій гурту.

«Я приносила пісню, а Ігор „огортав“ її роковим звучанням. На темі аранжувань ми часто дискутували, адже мені хотілося більше в напрямку поп, але Ігор, який виріс на „олдскульних“ класичних творах, не дозволяв мені цього зробити», — поділилася Юревич.

Гурт брав участь у багатьох музичних фестивалів та конкурсів. «Сотні концертів, виступи в АТО, на Євромайдані, на благодійних заходах. Музика для нього була на першому місці завжди», — зазначила подруга і колега Ігоря Савченка.

Фото: Надано Суспільному

За словами Марини Юревич, окрім роботи учасників колективу пов’язував спільний відпочинок на березі Дніпра.

«Ігор радував нас своїми неймовірними фірмовими стейками і співав під гітару. Від нього променіло неймовірне тепло, підтримка, він легко жертвував своїми особистими інтересами на благо гурту, швидко міняв свої плани, щоб нікого не підвести. Він завжди перший був готовий допомогти у будь-якій справі, чи то музика, чи то якась побутова проблема. Він все вмів, і він неймовірно любив і цінував людей», — додала Юревич.

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У Ігоря Савченка лишилася дружина і донька. Чоловік не дожив до свого 55-річчя декілька днів.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік підпалив власну квартиру, після чого вийшов на вулицю та почав розстрілювати перехожих. Згодом нападник увірвався до супермаркету, де утримував заручників, одного з яких він вбив. Після цього спецпризначенці КОРД ліквідували чоловіка під час штурму. Нападником виявився 58-річний уродженець Москви, який останні роки мешкав у Києві.

Загалом загинуло семеро людей, окрім терориста, і 14 осіб постраждало. Серед них хлопчик, родичка якого померла у лікарні, а батько — на місці трагедії.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив про свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що двом поліцейським, які втекли під час терактуі, а не зупинили озброєного чоловіка, оголосили про підозру.