«Це в мене від Кузьми». Христина Соловій розповіла, як Андрій Кузьменко вплинув на неї, та анонсувала нову пісню

Українська співачка Христина Соловій побувала на прем’єрі документальної стрічки Кузьма: Страшно веселий у Києві. Зірка зізналася, що дуже любить пісні гурту Скрябін, а сам співак повпливав на те, якою вона є.

Прем'єрний показ документального кіно про Кузьму Скрябіна відбувся 11 серпня у Києві. Христина Соловій у коментарі NV.ua розказала про те, який вплив постать музиканта мала на неї.

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«Моя гострота моє правдорубство і необережність, ця стійкість і впевненість, іноді аж занадто, — це саме від Кузьми. Це людина, із якої я ніколи не хотіла робити пам’ятник ще за життя. Це людина, яка мені довела, що народна любов здобувається аж ніяк не піаром, а тим, що не можна зіграти, тим, як люди відчують, що це свій перед тобою», — поділилася виконавиця.

Вона зазначила, що виросла на альбомах гурту Скрябін, а культура 90-х для неї зараз дуже співзвучна.

«Сьогодні я згадувала та переслуховувала альбом Еутерпа. Це дуже старий альбом Скрябіна, де іще з ним співає Юлія Лорд і Андрій Підлужний. Там вони переспівували народні пісні в електронному звучанні. Це шедеврально», — зазначила Соловій.

Співачка додала, що Андрій Кузьменко був незручним і при цьому для великої кількості людей зумів стати своїм і таким зрозумілим: «У цьому його родзинка. Це безсмертя, безперечно!».

Також Соловій анонсувала вихід своєї нової пісні Маршрутка. Вона наголосила, що хоч сингл і не натхненний Скрябіном, проте дуже перегукується з ідеями музиканта про провінцію і здобуття успіху людьми, які приїхали з маленького міста до столиці.