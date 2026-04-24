Новим Холостяком став баскетболіст В’ячеслав Кравцов

Телеканал СТБ назвав ім'я нового героя шоу Холостяк 15. А також оголосив початок подання анкет до участі в новому шоу, яке пройде восени.

Новим героєм шоу Холостяк стане В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, колишній гравець Національної збірної України з баскетболу, майстер-спорту України міжнародного класу, чинний рекордсмен збірної України за проведенеми іграми — 86, набраними очками — 630 та підбрианнями — 383.

Реклама

В’ячеславу Кравцову — 38 років. Зріст нового Холостяка 212 см, а вага — 115 кг.

У рекламному ролику він повідомив, що розлучився зі своєю дружиною, українською моделлю Еліною Руденко ще три роки тому. У лютому 2021 року у пари народилася донька Меліса.

Разом із оголошенням імені нового Холостяка телеканал СТБ дав старт підготовці до сезону і початок подання анкет до участі в новому шоу.

Шоу відбудеться восени.

Нагадаємо, головним героєм Холостяк 14 був актор Тарас Цимбалюк, а його переможницею стала Надін Головчук. Через місяць стало відомо, що Тарас Цимбалюк та Надін Головчук розірвали стосунки.