Стало відомо, хто замінить Ігоря Кондратюка в шоу Караоке на Майдані
Ігор Кондратюк не вестиме новий сезон Караоке на Майдані (Фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Телеканал ТЕТ оголосив ім'я нового ведучого легендарного шоу Караоке на Майдані. Проєкт уже навесні повернеться на телеекрани.
Ведучий і продюсер Ігор Кондратюк відмовився від ведення нового сезону шоу Караоке на Майдані. Його замінить репер, хіп-хоп виконавець і радіоведучий ХАС (Назар Хассан).
«Ігор Кондратюк передав ХАСу символічну естафету і всі настанови разом із призами. Тож ми знову співатимемо разом і водночас робитимемо добру справу», — йдеться у повідомленні.
Караоке на Майдані (закрилося у 2019 році) повернеться з благодійною метою — зібрати допомогу на підтримку реабілітаційного центру Титанові. Ігор Кондратюк став креативним продюсером проєкту.
Прем'єра шоу — 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Знімання програм із новим ведучим пройде на Контрактовій площі у Києві.
Також повідомлялося, що на українські екрани повернуться культові телешоу — Фабрика зірок і Танцюють всі.
Раніше Ігор Кондратюк відповів, чи прийняв вибачення від Віталія Козловського, і розповів про сина, який служить у ЗСУ. У 2025 Козловський поставив крапку в тривалому конфлікті з Кондратюком. Артист виплатив усі борги колишньому продюсеру і повернувся до старого репертуару.