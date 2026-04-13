Стало відомо, хто замінить Ігоря Кондратюка в шоу Караоке на Майдані

Телеканал ТЕТ оголосив ім'я нового ведучого легендарного шоу Караоке на Майдані . Проєкт уже навесні повернеться на телеекрани.

Ведучий і продюсер Ігор Кондратюк відмовився від ведення нового сезону шоу Караоке на Майдані. Його замінить репер, хіп-хоп виконавець і радіоведучий ХАС (Назар Хассан).

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«Ігор Кондратюк передав ХАСу символічну естафету і всі настанови разом із призами. Тож ми знову співатимемо разом і водночас робитимемо добру справу», — йдеться у повідомленні.

Караоке на Майдані (закрилося у 2019 році) повернеться з благодійною метою — зібрати допомогу на підтримку реабілітаційного центру Титанові. Ігор Кондратюк став креативним продюсером проєкту.

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ХАС став новим ведучим Караоке на Майдані / Фото: Кадр із відео

Прем'єра шоу — 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Знімання програм із новим ведучим пройде на Контрактовій площі у Києві.

Фото: Кадр із відео

Також повідомлялося, що на українські екрани повернуться культові телешоу — Фабрика зірок і Танцюють всі.

Раніше Ігор Кондратюк відповів, чи прийняв вибачення від Віталія Козловського, і розповів про сина, який служить у ЗСУ. У 2025 Козловський поставив крапку в тривалому конфлікті з Кондратюком. Артист виплатив усі борги колишньому продюсеру і повернувся до старого репертуару.