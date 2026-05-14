Пожартували про їхні татуювання. Представниці Хорватії на Євробаченні 2026 обурилися коментарями ізраїльського мовника

Жіночий вокальний гурт LELEK, який представляє Хорватію на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення , відповів на жарти ізраїльського мовника KAN про їхні татуювання на обличчі.

Мовник KAN опублікував відео виступу гурту Lelek із підписом, який критикує татуювання учасниць. На їхніх тілах були зображені давні символи.

«Коли перестараєшся з татуюваннями в Ейлаті (місто на березі Акабської затоки — nv.ua)», — підписали в KAN.

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Фото: Скриншот/TikTok

Lelek відреагував на жарт у своєму Instagram: «Нас непокоять коментарі ізраїльської телекомпанії KAN, в яких висміюються наша культура та жертви, принесені пригнобленими католицькими жінками. Особливо тривожно висміювати жінок, які співають про жіночий біль і страждання, демонструючи при цьому повну відсутність емпатії та поваги до страждань інших».

Фото: Скриншот/Instagram

Як пише The Times of Israel, мовник видалив допис зі своїх соцмереж.

«Не було жодного наміру образити хорватську делегацію чи хорватську громадськість. Ми перепрошуємо за цей пост і також просимо вибачення у голови хорватської делегації», — йдеться в заяві мовника.

14 травня у Відні пройде другий півфінал Євробачення 2026. Представниця України LELÈKA з піснею Ridnym виступить під номером 12.