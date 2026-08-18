Вкрали парфуми та білизну. Подружжя Решетників поскаржилось, що їх обікрали в аеропорту
Подружжя Решетників (Фото: kristina_reshetnik в Instagram)
Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина,
блогерка Христина поскаржились на те, що їх пограбували. Сталося це в
аеропорту, коли подружжя поверталося з Грузії до Варшави.
У Григорія Решетника вкрали парфуми, у його дружини Христини — спідню білизну. Про це пара повідомила в Instagram-stories.
«Ми летіли з Грузії в Варшаву. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті, все висипано і розкидано. Зрештою, зрозуміли, що у Гріші вкрали нові парфуми (улюблені його), а в мене білизну (от надо комусь мої труселя перепрошую)», — написала Христина.
Блогерка зазначила, що таке з ними трапилось у перше. Раніше в європейських аеропортах вони навіть не замотували свої валізи у плівку, знаючи, наскільки все безпечно. Вона додала, що у їхніх друзів із валізи також викрали парфуми.
Христина Решетник зазначила, що вже написала у польську авіакомпанію LOT Polish Airlines, бо не хоче, аби інші люди постраждали у майбутньому.
Григорій Решетник також пригадав прикру подію у своїх stories. Він розповів, що їх валізу «розкрили і все перерили» та закликав підписників бути уважними, краще упаковувати свій багаж і нічого цінного у валізи не класти.