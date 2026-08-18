Вкрали парфуми та білизну. Подружжя Решетників поскаржилось, що їх обікрали в аеропорту

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина, блогерка Христина поскаржились на те, що їх пограбували. Сталося це в аеропорту, коли подружжя поверталося з Грузії до Варшави.

У Григорія Решетника вкрали парфуми, у його дружини Христини — спідню білизну. Про це пара повідомила в Instagram-stories.

«Ми летіли з Грузії в Варшаву. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті, все висипано і розкидано. Зрештою, зрозуміли, що у Гріші вкрали нові парфуми (улюблені його), а в мене білизну (от надо комусь мої труселя перепрошую)», — написала Христина.

Реклама

Христина Решетник поскаржилась, що їх із чоловіком обікрали / Фото: kristina_reshetnik в Instagram

Блогерка зазначила, що таке з ними трапилось у перше. Раніше в європейських аеропортах вони навіть не замотували свої валізи у плівку, знаючи, наскільки все безпечно. Вона додала, що у їхніх друзів із валізи також викрали парфуми.

Обікрали валізи не лише Решетників / Фото: kristina_reshetnik в Instagram

Христина Решетник зазначила, що вже написала у польську авіакомпанію LOT Polish Airlines, бо не хоче, аби інші люди постраждали у майбутньому.

Григорій Решетник закликав підписників бути уважними та краще упаковувати свої валізи / Фото: grisha_reshetnik в Instagram

Григорій Решетник також пригадав прикру подію у своїх stories. Він розповів, що їх валізу «розкрили і все перерили» та закликав підписників бути уважними, краще упаковувати свій багаж і нічого цінного у валізи не класти.