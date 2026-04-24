Підтвердив нові стосунки. Актор Григорій Бакланов вперше після розлучення з Анастасією Цимбалару показав кохану

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша та вистави Я бачу вас цікавить пітьма Григорій Бакланов повідомив про новий роман.

Про це він розповів в сторіс Instagram і вперше показав обраницю.

Після розлучення з колегою по сцені акторкою Анастасією Цимбалару весною 2024 року Григорій Бакланов тримав своє особисте життя у таємниці, пізніше поповзли чутки, що у актора новий роман. А зараз він нарешті показав обраницю.

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Про це він розповів під час спілкування із підписниками, коли вони поцікавились, чи перебуває він у стосунках. Бакланов відповів ствердно на таке запитання і поділився романтичним фото із дівчиною, проте не розсекретив її імені. Зі знімку зрозуміло, що новою обраницею актора стала дівчина із темним волоссям.

Фото: baklanov.gr/Instagram

Григорій Бакланов протягом 10 років перебував у стосунках із акторкою Анастасією Цимбалару, 2,5 роки з яких вони провели в офіційному шлюбі. У березні 2024 року Григорій Бакланова та Анастасія Цимбалару розлучилися. Влітку ж минулого року Бакланов повідомив, що у нього є дівчина, проте подробиць розкривати не став.