Звинувачує в експорті зброї Ізраїлю. Грета Тунберг вийшла на протест проти концерну Rheinmetall, який постачає озброєння Україні

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у Берліні вийшла на протест проти німецького збройного концерну Rheinmetall, який постачає озброєння Україні.

Як пише газета Berliner Zeitung, близько 40 активістів групи Peacefully against Genocide (Мирно проти геноциду) приклеїлися до землі біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, щоб висловити протест проти виробника зброї Rheinmetall.

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Акція розпочалася близько 8:00 у проході, що веде до Ебертштрассе, на Паризькій площі в районі Мітте. Активісти звинуватили компанію Rheinmetall у нібито здійсненому експорті зброї до Ізраїлю.

На відео, поширеному в Мережі, Грета Тунберг заявляє, що виступає проти будівництва нового заводу концерну у Берліні.

«Сьогодні ми протестуємо проти Rheinmetal, який планує побудувати збройний завод у Берліні, який вироблятиме зброю. [Цю зброю] надішлють Ізраїлю, який використовуватиме її для окупації, апартеїду та геноциду в Газі та Лівані», — сказала вона.

Пресслужба берлінської поліції повідомила, що демонстрантів поступово прибирали з землі. Оскільки клей ще не висох, офіцери змогли швидко від'єднати людей. Згодом їхні особи встановили, і їм наказали залишити місце протесту. Акція закінчилася приблизно о 9:30. Відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall експортує зброю Україні. Наприкінці червня компанія повідомила, що отримала від України контракт на постачання артилерійських снарядів і метальних зарядів. Читайте також: Дешевша за Tomahawk. У Європі компанія Destinus спільно з Rheinmetall розробляє для України ракету Ruta Block 3