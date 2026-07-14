Звинувачує в експорті зброї Ізраїлю. Грета Тунберг вийшла на протест проти концерну Rheinmetall, який постачає озброєння Україні
Грета Тунберг у міському суді Копенгагена в день слухання справи проти неї та інших активістів, які брали участь у пропалестинських демонстраціях 24 червня (Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS)
Шведська екоактивістка Грета Тунберг у Берліні вийшла на протест проти німецького збройного концерну Rheinmetall, який постачає озброєння Україні.
Як пише газета Berliner Zeitung, близько 40 активістів групи Peacefully against Genocide (Мирно проти геноциду) приклеїлися до землі біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, щоб висловити протест проти виробника зброї Rheinmetall.
Акція розпочалася близько 8:00 у проході, що веде до Ебертштрассе, на Паризькій площі в районі Мітте. Активісти звинуватили компанію Rheinmetall у нібито здійсненому експорті зброї до Ізраїлю.
На відео, поширеному в Мережі, Грета Тунберг заявляє, що виступає проти будівництва нового заводу концерну у Берліні.
«Сьогодні ми протестуємо проти Rheinmetal, який планує побудувати збройний завод у Берліні, який вироблятиме зброю. [Цю зброю] надішлють Ізраїлю, який використовуватиме її для окупації, апартеїду та геноциду в Газі та Лівані», — сказала вона.