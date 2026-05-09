Стали відомі гонорари Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант за фільм Диявол носить Prada 2

Оскільки сиквел культового фільму про моду продовжує збирати величезні суми по всьому світі (вже 300 мільйонів доларів у прокаті), джерела Variety повідомили, скільки заробила трійка головних актрис за повернення через 20 років.

21-разова номінантка на премію Оскар Меріл Стріп отримала 12,5 мільйона доларів за сиквел, знятий Девідом Френкелом. І як з’ясувалося, культова акторка попросила такий самий гонорар для Енн Гетевей та Емілі Блант (Андреа Сакс та Емілі Чарлтон у фільмі).

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Три актриси уклали угоду й отримали по 12,5 мільйона доларів за повернення своїх персонажів. Як повідомляють інсайдери, це дуже гідний вчинок зі сторони Стріп, який віддає данину поваги тій магії акторського ансамблю, завдяки якій перший фільм став безсмертною класикою.

На додачу до гонорарів, акторки отримають вигідні бонуси за касові збори — доходи, які надійдуть у міру того, як фільм продовжуватиме долати заздалегідь обумовлені рубежі за касовими зборами. Такі бонуси є стандартом для більшості кінозірок. За словами джерел, кожна актриса може заробити понад 20 мільйонів доларів, якщо сиквел продовжить збирати повні зали. Бюджет сиквелу склав 100 мільйонів доларів.

Фільм є екранізацією однойменної книжки американської журналістки Лорен Вайсбергер, що вийшла у 2003 році. Вайсбергер написала роман з особистих вражень від роботи помічником редакторки американського Vogue Анни Вінтур.