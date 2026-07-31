14-й сезон. Тіна Кароль повертається у тренерське крісло шоу Голос країни

Про це повідомив канал 1+1 Україна. Співачка є однією з найуспішніших тренерок шоу, яка брала участь у восьми сезонах. Для співачки це буде дев’ятий сезону, в якому вона спробує запалити нову зірку української музичної сцени.

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«Я повертаюся в Голос країни з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Тієї, яка дарує надію, окрилює людей і відкриває народні голоси. Сьогодні ми почуємо історії, які будуть зворушувати, надихати, надавати сили продовжувати бути. Я впевнена: Голос країни об'єднає своїх людей», — зазначила Тіна Кароль.

Фото: Тіна Кароль/Facebook

Нагадаємо, три підопічні Тіни Кароль ставали переможцями шоу у різні роки — Антон Копитін (5 сезон), Олександр Клименко (7 сезон), та Роман Сасанчин (10 сезон), що є рекордним результатом серед усіх тренерів української версії проєкту. Також співачка має дві перемоги у Голос.Діти. Крім того її команда неодноразово ставала однією з найсильніших у сезонах.

14-й сезон шоу Голос країни стартує вже восени. Наразі телеканал 1+1 Україна проводить кастинг охочих взяти участь у шоу, а також формує тренерських склад.