Наталія Могилевська стала другою тренеркою 14-го сезону шоу Голос країни

Наталія Могилевська вперше за свою музичну кар'єру, яка триває майже три десятиліття, спробує себе в статусі тренерки популярного талант-шоу Голос. При цьому популярна співачка має досвід інших талант-шоу, зокрема реаліті Шанс.

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Як розповідає сайт 1+1 запрошення стати тренеркою Могилевська отримала по-особливому. На день її народження 2 серпня, команда подарувала їй величезний торт у формі головного символу вокального шоу — руки з мікрофоном. Висота вражаючого кондитерського виробу 1,35 см. На його виготовлення пішло чотири доби, 24 кг шоколаду, 5 банок харчового срібного кандуріну, ягоди, кокос і багато крему. Так вона дізналася про таке відповідальне запрошення.

Фото: 1+1 Україна

Наталія Могилевська зазначила, що їй є що розповісти молодим артистам, і наразі вона пише книгу для молоді, якій вона вже дала назву Хочеш стати зіркою — стань сонцем.

«Я буду шукати не тільки голос, я буду шукати відкрите серце. Бо артисти, з якими мені довелося працювати й яким я свого часу допомагала, насамперед прекрасні люди — з цінностями, гідністю та добротою в серці. Я завжди вважала, що артист повинен бути лідером і прикладом. Тобто я буду шукати і голос, і справжнє внутрішнє сяйво», — поділилася вона Наталія Могилевська.

Першим ім'ям, яке оголосила команда шоу Голос Країни — стала Тіна Кароль, це буде її дев’ятий сезон у кріслі тренерки. 14-й сезон стартує восени, дата прем'єри поки не оголошувалася, наразі проходять кастинги його учасників.