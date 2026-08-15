Голлі Беррі відсвяткувала 60-річчя з нареченим Ваном Гантом на Фіджі

Американська акторка Голлі Беррі з нагоди дня народження поділилася серією яскравих фото з відпустки на Фіджі. 14 серпня акторці виповнилося 60 років.

Оскароносна акторка зараз відпочиває на Фіджі зі своїм нареченим, музикантом Ваном Гантом. Беррі опублікувала в Instagram серію знімків у шовковому халаті з квітковим принтом від Soma вартістю 200 доларів, підписавши їх: «Сьогодні… мені на все начхати».

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На лівій руці Беррі — вінтажна каблучка 1940-х років, а також браслет Cartier Love вартістю вісім тисяч доларів. Цього року на шоу Джиммі Феллона акторка офіційно підтвердила свої заручини з Гантом.

«Щиро дякую за всі привітання та добрі побажання з нагоди дня народження. Я вдячна за те, що досі тут! Цього разу — тільки я і мій чоловік!» — написала акторка.

Голлі Беррі відсвяткувала 60-річчя на Фіджі / Фото: instagram.com/halleberry

Фото: instagram.com/halleberry

Фото: instagram.com/halleberry

Фото: instagram.com/halleberry

Минулого року Голлі Беррі відсвяткувала свій день народження схожим чином: тоді вона та Гант відпочивали на узбережжі океану на Бора-Бора.

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