Причиною смерті актриси Гейден Панеттьєрі могло стати передозування

У записі дзвінка до служби 911, які отримали журналісти, згадувалися ймовірні причини смерті акторки та колишньої нареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі. Зірка пішла з життя у себе вдома, у місті Грінвілл, що у штаті Південна Кароліна.

Тіло Гейден Панеттьєрі без ознак життя знайшла у її домі знайома людина. Вона набрала 911 та повідомила про ситуацію. Запис дзвінка у диспетчерську службу оприлюднило видання TMZ.

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Під час розмови оператора та людини, яка зателефонувала у 911, згадуються слова «передозування» та «зупинка серця». Водночас правоохоронці поки не підтвердили офіційну причину смерті акторки. Її зможуть оприлюднити лише після проведення розтину.

Медики, які прибули на виклик нібито проводили розширені реанімаційні заходи, однак врятувати Гейден Панеттьєрі не вдалося. За даними ЗМІ, виклик до екстрених служб надійшов 16 серпня близько 13:50. На місце прибули поліція та медики, котрі намагалися реанімувати акторку, проте вже о 14:32 констатували її смерть.

Зауважимо, що Гейден Панеттьєрі тривалий час боролася із алкогольною та наркотичною залежністю, які загострились у неї через післяпологову депресію. Актриса кілька разів проходила реабілітацію, страждала від проблем із печінкою та жовтяницею та зрештою говорила про своє відновлення.

В останні роки життя вона знялась у кількох нових стрічках, випустила книгу мемуарів та зробила камінг-аут, розповівши про свою бісексуальність.

Про раптову смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо вранці 17 серпня. За декілька днів, 21 серпня, їй мало би виповнитися 37 років. Панеттьєрі раніше була у стосунках з українським боксером, колишнім чемпіоном у надважкій вазі Володимиром Кличком. У пари є спільна донька Кая-Євдокія, яку виховує батько.